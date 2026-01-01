Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu! Bolu, Erzurum'u da Ardahan'ı da geride bıraktı

Ocak 01, 2026 21:35
1
Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu! Bolu, Erzurum'u da Ardahan'ı da geride bıraktı

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gece en düşük hava sıcaklığı Bolu'da ölçüldü.

2
Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu! Bolu, Erzurum'u da Ardahan'ı da geride bıraktı

Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin en soğuk ilk 3 noktası Bolu'nun ilçeleri olurken, Abant Gölü Milli Parkı'nda termometreler eksi 21,3 dereceyi gösterdi.

3
Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu! Bolu, Erzurum'u da Ardahan'ı da geride bıraktı

Kış turizminin gözde merkezlerinden olan ve "Tabiatın Kalbi" olarak nitelendirilen Bolu, gece saatlerinde Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

 

4
Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu! Bolu, Erzurum'u da Ardahan'ı da geride bıraktı

Kar yağışının ardından havanın açmasıyla birlikte kent genelinde ayaz etkili oldu. Gece boyu sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği kentte yaşam olumsuz etkilendi. Araçların camları buz tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, göl ve göletlerin yüzeyi buzla kaplandı.

 

5
Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu! Bolu, Erzurum'u da Ardahan'ı da geride bıraktı

İLK 3 SIRADA BOLU VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre, gece saatlerinde Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerleri sıralamasında zirve Bolu'nun oldu. Listenin ilk 3 sırasında Bolu'nun ilçeleri yer aldı.

 

 

6
Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu! Bolu, Erzurum'u da Ardahan'ı da geride bıraktı

Ölçümlere göre Türkiye'nin en soğuk noktası, eksi 21,3 derece ile Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı oldu. 

 

7
Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu! Bolu, Erzurum'u da Ardahan'ı da geride bıraktı

Abant'ı, eksi 19,4 derece ile Gerede ilçesine bağlı Samat köyü takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise eksi 18,3 derece ile Bolu'nun Dörtdivan ilçesi yer aldı. 

Dondurucu soğukların sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdüğü kentte, vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

 

 

