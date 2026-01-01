Menü Kapat
Süper Lig ara transfer dönemi başladı mı ne zaman? Takımların transfer limitleri ve tarih belli oldu

Futbolda ara transfer olarak tanımlanan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı kararla kış ara transfer sezonu tarihi kesinleşti. Öte yandan TFF de, kış transfer dönemi harcama limitlerini de duyurdu.

Süper Lig ara transfer dönemi başladı mı ne zaman? Takımların transfer limitleri ve tarih belli oldu
Trendyol Süper Lig’de sezonun ikinci yarısına yaklaşırken, takımlar için kadrolarını güçlendirme fırsatı sunan kış transfer dönemi gündemin ilk sıralarında bulunuyor.

Özellikle zirve yarışında iddialı olan kulüplerin atacağı hamleler ve transfer limitleri kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

Süper Lig’de ikinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde tamamlanacak.

Süper Lig ara transfer dönemi başladı mı ne zaman? Takımların transfer limitleri ve tarih belli oldu

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2025-2026 ara transfer dönemi tarihleri açıklandı.

Alınan karara göre 2 Ocak Cuma günü başlayacak ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü sona erecek.

Süper Lig ara transfer dönemi başladı mı ne zaman? Takımların transfer limitleri ve tarih belli oldu

TAKIMLARIN 2026 TRANSFER LİMİTİ NE KADAR?

TFF'nin açıkladığı verilere göre; en yüksek harcama limiti olan takım 12 milyar 867 milyon 502 bin 920 TL ile Galatasaray oldu.

Süper Lig ara transfer dönemi başladı mı ne zaman? Takımların transfer limitleri ve tarih belli oldu

7 milyar 856 milyon 638 bin 973 TL ile Trabzonspor en yüksek limite sahip ikinci takım olarak öne çıktı.

Öte yandan Fenerbahçe 6 milyar 222 milyon 490 bin 850 TL ve Beşiktaş da 5 milyar 830 milyon 441 bin 31 TL ile söz konusu ekipleri takip etti.

#Futbol
#Spor
