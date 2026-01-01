ABD Doğu Pasifikte 2 tekneyi vurdu: 5 kişi hayatını kaybetti

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 2 tekneye düzenlenen saldırıda 5 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri hedef almaya devam ediyor. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla "terör örgütü olarak belirlenmiş" organizasyonlara ait 2 tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

5 ÖLÜ

Teknelerin vurulduğu bölgeye ilişkin bir bilginin verilmediği açıklamada, istihbarat unsurlarının teknelerin bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında seyrettiğini doğruladığı bildirildi. Saldırı sonucunda ilk gemide 3, ikinci gemide 2 kişi olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.