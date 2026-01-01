Okul yolunda köpek dehşeti! İlkokul öğrencisi saldırıya uğradı

Kategoriler
Ankara'nın Altındağ ilçesinde okuldan evine dönen bir çocuğa köpek saldırdı. Atıfbet Mahallesi’nde evine doğru giden 1. sınıf öğrencisi Davut E. (8), başıboş sokak köpeğinin saldırısı sonucu kanlar içinde kaldı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar çocuğu kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.