Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaç puanı var kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe, puan durumu sporseverler tarafından izleniyor.
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe Ferencvaroş'u ağırladı.
Fenerbahçe, bu karşılaşmada Ferencvaros ile 1-1 eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin puanı 8 oldu.
Ferencvaros ise 11 puana çıktı.
Avrupa Ligi puan tablosu şöyle:
1 - Midtjylland 12 puan
2 - Aston Villa 12 puan
3 - Freiburg 11 puan
4 - Ferencvaros 11 puan
5 - Porto 10 puan
6 - Celta Vigo 9 puan
7 - Lille 9 puan
8 - Braga 9 puan
10 - Plzen 9 puan
11 - Lyon 9 puan
12 - Roma 9 puan
13 - Betis 8 puan
14 - PAOK 8 puan
15 - Fenerbahçe 8 puan