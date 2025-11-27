Türkiye Bosna Hersek maçı kaç kaç bitti? FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme maçı

Kategoriler
A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Bosna Hersek, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında karşı karşıya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ile yaptığı maçı tribünden izledi.
Mücadeleyi 93-71 kazanan 12 Dev Adam, elemelere zaferle başladı.
A Milli Takım'da devşirme oyuncu olarak sakatlığı bulunan Shane Larkin'in yerine Bosna Hersek doğumlu Tarık Biberovic görevlendirildi.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikasını A Milli Takım, 6-5 üstün geçti. Kalan bölümde farkı koruyan milliler, ilk periyodu 29-20 önde tamamladı.
İkinci çeyrek büyük çekişmeye sahne olurken Milli takım, soyunma odasına 46-45 avantajla gitti.
Milli takım, son çeyreğe 67-58 üstünlükle girdi.
Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Türkiye; mücadeleden de 93-71 galip ayrıldı.