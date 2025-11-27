Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Türkiye Bosna Hersek maçı kaç kaç bitti? FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme maçı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında ağırladığı Bosna Hersek'i yendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Bosna Hersek maçı kaç kaç bitti? FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme maçı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 23:23
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 23:26

A Milli Erkek Basketbol Takımı ile , FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında karşı karşıya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ile yaptığı maçı tribünden izledi.

Mücadeleyi 93-71 kazanan 12 Dev Adam, elemelere zaferle başladı.

Türkiye Bosna Hersek maçı kaç kaç bitti? FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme maçı

A Milli Takım'da devşirme oyuncu olarak sakatlığı bulunan 'in yerine Bosna Hersek doğumlu Tarık Biberovic görevlendirildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikasını A Milli Takım, 6-5 üstün geçti. Kalan bölümde farkı koruyan milliler, ilk periyodu 29-20 önde tamamladı.

Türkiye Bosna Hersek maçı kaç kaç bitti? FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme maçı

İkinci çeyrek büyük çekişmeye sahne olurken Milli takım, soyunma odasına 46-45 avantajla gitti.

Milli takım, son çeyreğe 67-58 üstünlükle girdi.

Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Türkiye; mücadeleden de 93-71 galip ayrıldı.

ETİKETLER
#bosna hersek
#shane larkin
#A Milli Basketbol Takımı
#Fiba Dünya Kupası
#2027 Fiba Dünya Kupası Elemeleri
#Tarık Biberovic
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.