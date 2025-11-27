Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Galatasaray sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferençvaroş beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu. Ayrıca genç çalıştırıcı, Galatasaray derbisini de değerlendirdi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Galatasaray sözleri!
Haber Merkezi
27.11.2025
27.11.2025
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferençvaroş ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, zorlu karşılaşma sonrasında farklı noktalara dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Galatasaray sözleri!

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN GALATASARAY KRİTİĞİ

"Bugünkü maç bittikten sonra artık tüm odağım derbi oldu. Bu maçın Fenerbahçe taraftarı için ailemiz için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Sonraki maça kadar 2-3 günümüz var ama derbi olduğu için farkı yok. Derbilerde bahaneye yer yoktur. Biz o maçta çok iştahlı olacağız, hazır olacağız ve taze olacağız."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Galatasaray sözleri!

YİĞİT EFE VE KADRO ANALİZLERİ

"Hem Yiğit Efe için hem bizim için çok mutluyum. Sezon boyunca hiç süre almayıp, maç ritmi olmadan böyle bir rakibe karşı oynamak kolay değil. Kendisiyle gurur duyuyorum. Bütün takımımla gurur duyuyorum. Bu maç zor şartlar altında oynandı. Eksik oyuncularımız vardı. Sonradan giren tüm oyuncular öz güvenli şekilde hemen maçın içinde oldu. Galibiyete yakındık. Oyuncularımın gösterdiği performanstan ötürü mutluyum. Genel olarak 90 dakika boyunca iyi savunduk. Oyuncularım dediğim her şeyi yaptılar. Bazı pozisyonları savunmak zordur. Eksik oyuncular takımı etkiliyor ama bugün çok iyi şekilde telafi ettik. Bizler bahane sunmamaya çalışıyoruz ama bazı şeyler bariz olduğunda her şey ortada olur. Fred, İsmail ve Jayden'ın yokluğu gibi... Elimizdeki oyunculardan her zaman en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. Edson stopere geçti, Semedo 6 numaraya geçti. O pozisyonlara geçtikten sonra hiç farklı durum yokmuş gibi oynamaya devam ettiler. Takım içinde güzel bir birliktelik var. Bize karşı oynamak, bizi yenmek kolay değil. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Avrupa her zaman zordur. Bence bugünkü maçı ve Plzen maçını kazanabilirdik. Bu da hedefimize daha yakın olmak anlamına gelirdi. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Galatasaray sözleri!

YOUSSEF EN-NESYRI'NİN YUHALANMASI HAKKINDA

"Bence En-Nesyri'yi performansından dolayı yuhalamadılar. Oyundan çıkmadan önce 1 gol kaçırmıştı ama duygu oyunudur. Kendisi önceki maça yedek başlamıştı. Sonradan oyuna girdiğinde iyi performans sergiledi. Bugünkü temposu iyiydi. Onun yaptığı baskı ve arkaya koşular bizim için çok önemli. Talisca sahte 9 oynayan bir forvet, Duran daha çok hedef oyuncu. En-Nesyri ise daha koşucu bir forvet. 3 forvetimiz de farklı özelliklere sahip. Onun gösterdiği performanstan mutluyum."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Galatasaray sözleri!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO HANGİ BÖLGEYE TAKVİYE İSTEMİŞTİ?
İtalyan hoca, forvet ve orta saha bölgeleri için rapor vermişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de yıldız vedaları: Transfer görüşmeleri resmen başladı!
Galatasaray'da ayrılık: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
