Galatasaray'da ayrılık: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da, Ahmed Kutucu ile yollar ayrılıyor. Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un da nihai kararıyla birlikte Ahmed Kutucu ile ara transferde vedalaşmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'DA AHMED KUTUCU AYRILIĞI

Arda Turan'lı Eyüpspor'da özel performanslar gösteren ve geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a imza atan Ahmed Kutucu, ardından ise bekleneni verememiş ve adeta kulübeye hapsolmuştu! An itibarıyla ise Ahmed Kutucu, Okan Buruk'un yeni raporuyla birlikte gözden çıkarıldı ve 'ara transfer döneminde gönderilecekler' listesine eklendi.

GALATASARAY AHMED KUTUCU'YA 6 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEMİŞTİ

Galatasaray yönetimi, Ahmed Kutucu transferi için Eyüpspor'a yaklaşık 6 milyon Euro bonservis ödemiş ve 2028 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

AHMED KUTUCU'NUN GALATASARAY DÖNEMİ

Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana toplam 23 maça çıkan Ahmed Kutucu, 2 gol ile 1 asistlik skor üretmiş ve gerçek potansiyeline tezat performanslar göstermişti.