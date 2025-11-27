Menü Kapat
18°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da ayrılık: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti!

Galatasaray'da Okan Buruk tarafından kritik bir transfer kararı verildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ahmed Kutucu için ayrılık sürecini başlattı.

Galatasaray'da ayrılık: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 19:20

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da, Ahmed Kutucu ile yollar ayrılıyor. Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un da nihai kararıyla birlikte Ahmed Kutucu ile ara transferde vedalaşmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da ayrılık: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti!

GALATASARAY'DA AHMED KUTUCU AYRILIĞI

Arda Turan'lı Eyüpspor'da özel performanslar gösteren ve geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a imza atan Ahmed Kutucu, ardından ise bekleneni verememiş ve adeta kulübeye hapsolmuştu! An itibarıyla ise Ahmed Kutucu, Okan Buruk'un yeni raporuyla birlikte gözden çıkarıldı ve 'ara transfer döneminde gönderilecekler' listesine eklendi.

Galatasaray'da ayrılık: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti!

GALATASARAY AHMED KUTUCU'YA 6 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEMİŞTİ

Galatasaray yönetimi, Ahmed Kutucu transferi için Eyüpspor'a yaklaşık 6 milyon Euro bonservis ödemiş ve 2028 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'da ayrılık: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti!

AHMED KUTUCU'NUN GALATASARAY DÖNEMİ

Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana toplam 23 maça çıkan Ahmed Kutucu, 2 gol ile 1 asistlik skor üretmiş ve gerçek potansiyeline tezat performanslar göstermişti.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA BAŞKA AYRILIK OLACAK MI?
Sarı kırmızılıların, Yusuf Demir ile de hızlıca vedalaşması bekleniyor.
