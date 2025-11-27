Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir'den samimi itiraf: "Saatlerce odamdan çıkmadım"

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğit Efe Demir, Ferençvaroş beraberliği sonrasında duygularını paylaştı. Sarı lacivertli formayı giymenin heyecanını yaşayan Yiğit Efe Demir, tüm süreci detaylıca anlattı.

Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir'den samimi itiraf:
ve Ferençvaroş, 'nin 5. haftasında 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yiğit Efe Demir, zorlu maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir'den samimi itiraf: "Saatlerce odamdan çıkmadım"

FENERBAHÇE'DE YİĞİT EFE DEMİR'DEN SAMİMİ İTİRAFLAR

"5-6 aydır bunun için mücadele ediyordum. Dün hocamın açıklamalarını duyduktan sonra sahada elimden geleni yaptım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda mücadele etmek inanılmaz gurur verici. Tribünde ailemi gördüm. Taraftarların inanılmaz desteği vardı. Çok mutluyum. Hocam, Rizespor maçından önceki gün söyledi oynayabileceğimi. Ben de ona göre hazırlıklarıma başladım. 4-5 gündür hazırlanıyordum. Hocam sağ olsun güvendi, ben de güvenini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Hocamın sözlerinden sonra inanılmaz mesajlar aldım, telefonlarım kilitlendi. Beklentiyi karşılamak için maça odaklandım. Hocamın açıklamalarından sonra beklenti yükseldi. Kampta kaldım. Saatlerce odamdan çıkmadım. Analizlerimi yaptım."

Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir'den samimi itiraf: "Saatlerce odamdan çıkmadım"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ AVRUPA MAÇI KİMİNLE?
Temsilcimiz, Brann deplasmanına çıkacak.
