Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir'den samimi itiraf: "Saatlerce odamdan çıkmadım"

Fenerbahçe ve Ferençvaroş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yiğit Efe Demir, zorlu maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'DE YİĞİT EFE DEMİR'DEN SAMİMİ İTİRAFLAR

"5-6 aydır bunun için mücadele ediyordum. Dün hocamın açıklamalarını duyduktan sonra sahada elimden geleni yaptım. Küçüklükten beri taraftarı olduğum takımda mücadele etmek inanılmaz gurur verici. Tribünde ailemi gördüm. Taraftarların inanılmaz desteği vardı. Çok mutluyum. Hocam, Rizespor maçından önceki gün söyledi oynayabileceğimi. Ben de ona göre hazırlıklarıma başladım. 4-5 gündür hazırlanıyordum. Hocam sağ olsun güvendi, ben de güvenini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Hocamın sözlerinden sonra inanılmaz mesajlar aldım, telefonlarım kilitlendi. Beklentiyi karşılamak için maça odaklandım. Hocamın açıklamalarından sonra beklenti yükseldi. Kampta kaldım. Saatlerce odamdan çıkmadım. Analizlerimi yaptım."