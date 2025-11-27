Galatasaray'da Dursun Özbek'ten rakiplere mesaj!

Kategoriler
İstanbul
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten, ezeli rakiplere taş geldi. Deneyimli yönetici, Galatasaray'ın yükselişine dikkat çekti.
"Etrafımızdaki rakiplerimiz artık Galatasaray'ın seviyesine gelmek yerine, Galatasaray'ı devamlı aşağı çekmek şeklinde bir mücadele sergiliyor. Galatasaray'ın büyümesi, bugün kıskanılan bir kulüp halinde olması, birbirimize sımsıkı bağlanmamıza ve birlikte sevgi iklimi içinde bütünlük göstermemize son derece bağlı."
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ve Galatasaray, pazartesi akşamı Kadıköy'de karşılaşacak.