Galatasaray'da Dursun Özbek'ten rakiplere mesaj!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten, ezeli rakiplere taş geldi. Deneyimli yönetici, Galatasaray'ın yükselişine dikkat çekti.

GALATASARAY'DA DURSUN ÖZBEK'TEN BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KRİTİĞİ

"Etrafımızdaki rakiplerimiz artık Galatasaray'ın seviyesine gelmek yerine, Galatasaray'ı devamlı aşağı çekmek şeklinde bir mücadele sergiliyor. Galatasaray'ın büyümesi, bugün kıskanılan bir kulüp halinde olması, birbirimize sımsıkı bağlanmamıza ve birlikte sevgi iklimi içinde bütünlük göstermemize son derece bağlı."

DERBİ ZAMANI GELDİ

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ve Galatasaray, pazartesi akşamı Kadıköy'de karşılaşacak.