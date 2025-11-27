Menü Kapat
Yaşam
Muğla'da Neslinur'un ölümünde şüpheler değişti! Herkes tavuk sanırken evde başka şey çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 18 yaşındaki Neslinur Topal ve iki kardeşinin zehirlendiği olayda ilk olarak yedikleri tavuk şüphe doğurmuştu. Genç kızın ölümüyle sonuçlanan olay sonrası AFAD heyeti yaşadıkları eve gelerek inceleme yaptı. Elde edilen verilerde AFAD'ın türünü henüz tespit edemediği gizemli gazdan iz bulundu. İşte detaylar...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 18 yaşındaki Neslinur Topal'ın ölümüyle sonuçlanan zehirlenme vakasında gözler ilk olarak gıdaya çevrilmişti. Abla Neslinur ve iki kardeşinin evlerinde tavuk yedikleri öğrenilmişti. Kardeşlerin hastanede tedavisi sürerken ekipleri evde inceleme yaptı.

Muğla'da Neslinur'un ölümünde şüpheler değişti! Herkes tavuk sanırken evde başka şey çıktı

İLK ŞÜPHE TAVUK ZEHİRLENMESİ

Seydikemer Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan üç kardeşin evde tavuk yediklerinin tespit edilmesi üzerine ekipler ilk olarak tavuğun satın alındığı markete giderek inceleme yaptı. Ardından genç kızın yaşadığı evde AFAD ekipleri ve bilirkişi heyeti tarafından detaylı inceleme gerçekleştirildi.

Muğla'da Neslinur'un ölümünde şüpheler değişti! Herkes tavuk sanırken evde başka şey çıktı

EVDE TÜRÜ BİLİNMEYEN GAZ BULUNDU

Yapılan ilk ölçümlerde, evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen tespit edildiği öğrenildi. İncelemelere Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ile Seydikemer Başsavcısı Gülşen Konukcu katılarak ekiplerden bilgi aldı. AFAD'ın özel cihazlarla yaptığı ölçümlerde, türü tespit edilemeyen gaz yoğunluğunun belirli noktalarda yüksek çıktığı belirtildi.

Muğla'da Neslinur'un ölümünde şüpheler değişti! Herkes tavuk sanırken evde başka şey çıktı

ANKARADA'DAN UZMAN EKİP GELECEK


Öte yandan, Ankara'dan uzman AFAD ekibinin de bölgeye sevk edildiği ve evde daha kapsamlı teknik inceleme yapılacağı ifade edildi. Yaşanan olayın kesin nedeninin, gelecek ekibin gerçekleştireceği ayrıntılı analizlerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Muğla'da Neslinur'un ölümünde şüpheler değişti! Herkes tavuk sanırken evde başka şey çıktı

İLK OTOPSİDE SONUÇ ÇIKMADI

Neslinur Topal'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi yakınları tarafından alındı.
İlk bulgulara göre, gözle görülür herhangi bir tespit veya değişim söz konusu olmadığı belirtildi. Ölüm nedeninin netleştirilmesi amacıyla vücuttan alınan tüm örnekler, toksikolojik ve histolojik incelemeler için detaylı analize gönderildi. Yetkililer, şu an için kesin bir tespitin bulunmadığını ve otopsi raporunun, incelemeler sonucunda çıkacak olan Kimya İhtisas sonucuna göre verileceğini açıkladı.

ETİKETLER
#afad
#gaz
#otopsi
#Zeyhimlenme
#Ölümü
#Yaşam
