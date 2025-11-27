Okulda 3 tür yemek yediler hastaneye kaldırıldılar: Çok sayıda çocuk rahatsızlandı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Hani ilçesindeki Topçular İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerde bulantı ve kusma şikayeti baş gösterdi.

KÖFTE, MAKARNA VE TATLI YEDİLER

Bulantı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, velileri tarafından Hani Devlet Hastanesine götürüldü. Mehmet Zeki Alveroğlu isimli veli, "Öğrencilerimiz Hani Topçular Okuluna gidiyorlar. Orada yedikleri yemekten dolayı rahatsızlandı. Yemekte köfte, tatlı ve makarna vardı. Hani Devlet Hastanesine getirdik" dedi. Öte yandan, bulantı şikayetinin 4 öğrencide olduğu, diğer öğrencilerin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü kaydedildi.