Fenerbahçe’nin kalan maçları! UEFA Avrupa Ligi’nde 3 maçı kaldı

UEFA Avrupa Ligi’nin yeni formatında her takım tek lig yapısında farklı rakiplerle sekiz maç oynuyor. Fenerbahçe, bu sistemde kalan maçlarını tamamlayarak sıralamadaki yerini belirleyecek.

FENERBAHÇE'NİN SONRAKİ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, KİMLE?

Fenerbahçe, Ferencvaros karşılaşmasının ardından UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Norveç temsilcisi SK Brann ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele 11 Aralık Perşembe günü saat 23.00’te oynanacak. Sekiz maçlık lig aşamasında her puanın önem kazandığı bu dönemde sarı-lacivertliler, dış sahada oynanacak bu mücadeleyle fikstürünü sürdürecek.

Bu maçın ardından fikstürde yalnızca iki karşılaşma kalacak. Fenerbahçe’nin oynayacağı SK Brann mücadelesi, Avrupa Ligi lig formatında üst sıralar için verilen yarışta belirleyici aşamalardan biri olacak.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi’ndeki 6. hafta karşılaşması 11 Aralık Perşembe günü SK Brann deplasmanında oynanacak. Bu mücadele sarı-lacivertlilerin kalan üç maçlık bölümünün ilk ayağını oluşturuyor. Lig formatında her takımla yalnızca bir kez karşılaşılan sistemde Fenerbahçe, deplasmandaki bu maçla birlikte fikstürün kritik son bölümüne adım atmış olacak.

7. hafta karşılaşması ise 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45’te İstanbul’da Aston Villa’ya karşı oynanacak. Ev sahibi konumunda çıkılacak bu mücadele, iç sahadaki atmosferle birlikte fikstürün en dikkat önemli maçlarından biri olacak. 8. ve son hafta mücadelesi ise 29 Ocak Perşembe günü deplasmanda Fotbal Club FCSB karşısında oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN İLK 8 İHTİMALİ

2024-25 sezonuyla birlikte başlayan yeni Avrupa Ligi formatında ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan Son 16 turuna yükseliyor. Bu sıralamaya giremeyen ancak 9 ile 24 arasında yer alan takımlar play-off turuna çıkıyor. Fenerbahçe şu anda 7 puanla 15. sırada bulunuyor ve kalan üç maçından alacağı sonuçlar doğrudan sıralamayı etkileyecek.

Fenerbahçe, Ferencvaros, SK Brann, Aston Villa ve FCSB maçlarındaki performansıyla ilk 8’e yükselme fırsatını değerlendirmek için mücadele edecek. Sekiz maçlık bu tek lig sisteminde her karşılaşmanın puan değeri belirgin şekilde hissedilirken, Fenerbahçe’nin final sıralaması bu üç maçtaki sonuçlara göre şekillenecek.