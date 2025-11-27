Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Siirt'te filmleri aratmayan olay: Kaçırılmış gösterip 8 adet cumhuriyet altını fidye istedi!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde borçları yüzünden akıllara durgunluk veren bir planı devreye sokan İ.E., ailesine "kaçırıldığı" yönünde mesaj göndererek 8 adet cumhuriyet altını fidye istedi. İşte detaylar...

Siirt'te filmleri aratmayan olay: Kaçırılmış gösterip 8 adet cumhuriyet altını fidye istedi!
27.11.2025
27.11.2025
'in ilçesinde kendini kaçırılmış gibi gösteren şahıs, ailesinden 8 adet cumhuriyet altın istedi.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesinde İ.E., ailesine haber vermeden evden ayrıldı. Kendisine ulaşamayan ailesi, Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

POLİS EKİPLERİ BÖLGEDE GİZLİ ÖNLEM ALDI

Polis ekipleri, ihbarın ardından arama ve soruşturma çalışması başlattı. Kısa süre sonra aileye, İ.E.'nin kendi telefonundan "Oğlunuz bizde, kurtulması için fidye verin" şeklinde mesaj gönderdi. Bunun üzerine aile durumu tekrar polise bildirdi. Mesajların geldiği hat teknik takibe alındı, fiziki izleme başlatıldı. Polis koordinesinde bir kuyumcudan temin edilen sahte 8 cumhuriyet altını aileye verildi. Fidye isteyen kişi, altınların Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan metruk bir eve bırakılmasını istedi. Aile altınları belirtilen adrese bırakırken, polis ekipleri de bölgede gizli önlem aldı. Altınları almaya gelen kişi yakalandığında, şüphelinin kayıp olarak aranan İ.E. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.E.'nin emniyetteki ifadesinde, borçları nedeniyle bu yola başvurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheli hakkında "suç uydurma" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından adli işlem yapıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

