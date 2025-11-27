Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Fenerbahçe Ferencvaros CANLI nereden izlenir? Canlı yayın kanalı değişti

Fenerbahçe Ferencvaros canlı yayın ile ekranlara geliyor! Fenerbahçe - Ferençvaroş maç kadrosu açıklandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u ağırlıyor. Chobani Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos’un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola üstlenirken, dördüncü hakem olarak Adrian Cordero görev yapacak. İşte Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Ferencvaros CANLI nereden izlenir? Canlı yayın kanalı değişti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 19:38

ile , ’nin kritik 5. hafta maçında bu akşam İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, hem gruptaki konum hem de kalan maçlara yönelik puan durumu açısından dikkatle takip ediliyor.

Fenerbahçe Ferencvaros CANLI nereden izlenir? Canlı yayın kanalı değişti

FENERBAHÇE FERENÇVAROŞ CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasındaki mücadele ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, TRT Spor’un Türksat 4A uydusu üzerinden belirlenen frekans değerlerini uydu alıcılarına girerek yayına erişebiliyor. Frekans değerleri 11958, polarizasyon yatay (H), sembol oranı 27500 ve FEC 5/6 olarak açıklandı. TRT Spor HD yayını için ise frekans 11794, sembol oranı 30000, polarizasyon dikey (V) ve FEC 3/4 olarak ayarlandığında yüksek çözünürlüklü yayın sağlanıyor.

Fenerbahçe Ferencvaros CANLI nereden izlenir? Canlı yayın kanalı değişti

Dijital platformlardan izlemek isteyenler için TRT’nin resmi yayın servisi olan Tabii uygulaması öne çıkıyor. Tabii üzerinden TRT Spor’u açmak için uygulamaya ücretsiz bir üyelik oluşturmak yeterli oluyor. Giriş yapıldıktan sonra “Canlı Yayınlar” bölümünden TRT Spor seçilerek yayın başlatılabiliyor. Aynı zamanda TRT Spor resmi internet adresi üzerinden tarayıcı tabanlı yayın seçeneği de bulunuyor. Bu yöntemlerin tümü, mobil cihaz, tablet, akıllı televizyon ve bilgisayar üzerinden erişilebilir durumda.

Fenerbahçe Ferencvaros CANLI nereden izlenir? Canlı yayın kanalı değişti

FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Ferencvaros maç kadrosu açıklandı:

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, En Nesyri.

Ferencvaros 11: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varge.

Fenerbahçe Ferencvaros CANLI nereden izlenir? Canlı yayın kanalı değişti

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Fenerbahçe Ferencvaros karşılaşması bazı yabancı platformlarda da şifresiz olarak yayınlanıyor. Almanya’da RTL+, Azerbaycan’da TV NET, Bosna Hersek’te Arena Sport 5 SRB ve Güney Afrika’da SuperSport Action üzerinden ücretsiz erişim sağlanabiliyor. İspanya’da ise M+ Liga de Campeones 8 kanalı maçı izleyicilere ulaştırıyor. Yurtdışında yaşayan taraftarlar, ülkelerinde hizmet veren bu yayıncılar üzerinden karşılaşmayı takip edebiliyor.

Fenerbahçe Ferencvaros maçını veren kanallar:

  • Almanya: RTL+
  • Azerbaycan: TV NET
  • Bosna Hersek: Arena Sport 5 SRB
  • Güney Afrika: SuperSport Action
  • İspanya: M+ Liga de Campeones 8
Fenerbahçe Ferencvaros CANLI nereden izlenir? Canlı yayın kanalı değişti

FENERBAHÇE FERENCVAROS HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Ferencvaros maçı Türkiye’de TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. TRT Spor hem uydu hem kablo hem de IPTV servisleri üzerinden izlenebilir durumda bulunuyor. D-Smart, Digiturk ve Turkcell TV+ kullanıcıları, kanalın temel paketlerde yer alması sayesinde herhangi bir ek ücret ödemeden yayına erişebiliyor. Kanal genellikle 82 veya 83 numaralarında listeleniyor.

Fenerbahçe Ferencvaros CANLI nereden izlenir? Canlı yayın kanalı değişti

Uydu alıcıları için gerekli frekans ayarları yapıldığında TRT Spor otomatik olarak kanal listesine ekleniyor. Yayına erişimde sorun yaşayan kullanıcılar, alıcılarının ayarlar menüsünden manuel frekans ekleyerek kanalı taratabiliyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra izleyiciler, müsabakayı canlı ve şifresiz şekilde takip edebiliyor.

Fenerbahçe Ferencvaros CANLI nereden izlenir? Canlı yayın kanalı değişti

FENERBAHÇE MAÇI TRT 1’DE NEDEN YOK?

TRT 1, aynı saatlerde Türkiye - Bosna Hersek FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri müsabakasını canlı olarak ekrana taşıyacak. Bu yüzden Fenerbahçe Ferenvaros maçı TRT 1 yerine TRT Spor’da yayınlanacak. Aynı saatlerde farklı bir canlı spor organizasyonunun TRT 1’de yayınlanacak olması sebebiyle Fenerbahçe’nin Avrupa sınavı TRT Spor ekranlarında yerini alacak.

TRT 1 yayın akışı 27 Kasım 2025:

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Özel (Canlı)

21.00 Türkiye - Bosna Hersek | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri (Canlı)

23.00 Breidablik - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları (Canlı)

Fenerbahçe Ferencvaros CANLI nereden izlenir? Canlı yayın kanalı değişti

FENERBAHÇE FERENCVAROS MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Fenerbahçe Ferencvaros maçı, televizyondan TRT Spor aracılığıyla izlenebildiği gibi dijital ortamda da birçok platformdan izlenebiliyor. TRT’nin dijital platformu Tabii, tüm TRT kanallarını ücretsiz olarak üyelerine sunuyor. Tabii uygulamasının mobil versiyonu App Store ve Google Play üzerinden indirilebilirken, web tarayıcıları üzerinden tabii.com adresiyle erişim sağlanıyor. Giriş yapıldıktan sonra bölümünden TRT Spor seçilerek Fenerbahçe maçı izlenebiliyor.

Fenerbahçe Ferencvaros CANLI nereden izlenir? Canlı yayın kanalı değişti

Alternatif olarak TRT Spor resmi internet adresi üzerinden de canlı yayın erişimi bulunuyor. Bu yöntem herhangi bir uygulama indirilmesini gerektirmiyor ve doğrudan tarayıcı üzerinden çalışıyor. İzleyiciler, internet bağlantılarının stabil olması durumunda yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz bir yayın alabiliyor. Yoğunluk yaşandığı durumlarda Tabii uygulaması daha kararlı bir yayın sağlıyor.

Fenerbahçe Ferencvaros CANLI nereden izlenir? Canlı yayın kanalı değişti

TRT SPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

TRT Spor’un uydu yayınına erişmek isteyen kullanıcılar Türksat 4A frekans ayarlarını cihazlarına girerek yayına ulaşabilecek. Frekans 11958, polarizasyon yatay (H), sembol oranı 27500 ve FEC 5/6 değerleri kullanılıyor. Bu ayarlar tamamlandığında cihaz otomatik tarama yapıyor ve TRT Spor kanalını listeye ekliyor. Kullanıcılar bu işlem sonrası televizyon üzerinden maçı şifresiz olarak izleyebiliyor.

Fenerbahçe Ferencvaros CANLI nereden izlenir? Canlı yayın kanalı değişti

TRT Spor HD için farklı frekans bilgileri de mevcut. 11794 frekans değeri, dikey (V) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC ayarlandığında yüksek çözünürlüklü TRT Spor HD yayını alınıyor. HD yayın özellikle büyük ekran televizyonlarda daha net bir görüntü sağlıyor ve maç deneyimini iyileştiriyor.

Fenerbahçe Ferencvaros CANLI nereden izlenir? Canlı yayın kanalı değişti

TRT SPOR FENERBAHÇE FERENCVAROS ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

TRT Spor, Türkiye’de şifresiz yayın yapan ulusal bir spor kanalıdır ve Fenerbahçe Ferencvaros karşılaşması da bu kapsamda ücretsiz şekilde ekranlara geliyor. Uydu veya kablo TV üzerinden hiçbir ekstra ücret ödemeden izlenebiliyor. TRT’nin Avrupa kupalarındaki Türk takımlarını şifresiz yayınlama hakkı da bu karşılaşmanın herkese açık olarak sunulmasını sağlıyor.

Fenerbahçe Ferencvaros CANLI nereden izlenir? Canlı yayın kanalı değişti

Dijital ortamda Tabii uygulaması üzerinden de yayın şifresiz olarak erişilebilir durumda. Üyelik işlemi ücretsiz olduğu için kullanıcılar yalnızca hesap açarak maçı izleyebiliyor. Hem web hem mobil sürüm üzerinden aynı kaliteyle erişim sağlanıyor.

Fenerbahçe Ferencvaros CANLI nereden izlenir? Canlı yayın kanalı değişti

FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma Türkiye’de TRT Spor üzerinden izlenebiliyor. Resmi ve ücretsiz platform olması nedeniyle en geniş erişim imkanını sunuyor. Tabii uygulaması ve TRT’nin resmi internet siteleri de izleme alternatifleri arasında yer alıyor. Tarayıcıdan izlemek isteyenler trtspor.com.tr üzerinden canlı yayına erişebiliyor.

Fenerbahçe Ferencvaros CANLI nereden izlenir? Canlı yayın kanalı değişti

FENERBAHÇE MAÇI ALMANYA, FRANSA, HOLLANDA'DA HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Almanya’da yaşayan kullanıcılar maçı RTL+ platformu üzerinden izleyebiliyor. RTL+, Almanya’da Avrupa kupası maçlarını yayınlayan resmi yayıncılar arasında bulunuyor. Platform genellikle yerel uydu ve dijital paketlerde yer alıyor ve karşılaşmayı canlı olarak ekrana getiriyor.

Fransa ve Hollanda için listede özel bir kanal belirtilmemekle birlikte izleyicilerin bölgelerindeki spor yayıncılarını kontrol etmeleri gerekiyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde uluslararası paketlerde RTL+ ve M+ Liga de Campeones benzeri yayıncılar yer aldığından, kullanıcıların bulundukları paketlere göre müsabakaya erişme ihtimali bulunuyor.

ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#canlı yayın
#trt spor
#ferencvaros
#Fenerbahçe
#Tabii Spor
#D-smart
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.