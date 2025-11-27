Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Ferencvaros maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Sarı-lacivertliler 3 puan için sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün (27 Kasım 2025 Perşembe) temsilcimiz Fenerbahçe, Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Ferencvaros maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı açıklandı. Fenerbahçe - Ferencvaros maçı hakemi UEFA tarafından duyuruldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 19:45

Avrupa Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz bugün 5. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Fenerbahçe - Ferencvaros maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta soruları gündem oldu.

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Ferencvarosmaçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçta sırayla Dinamo Zagreb, Nice, Stuttgart ve Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi.

Dinamo Zagreb karşısında mağlubiyet alan sarı-lacivertliler Nice ve Stuttgart maçlarında ise galibiyet ile ayrıldı. Viktoria Plzen karşısında ise beraberlik alan temsilcimiz Avrupa Ligi'nde 7 puanla 15. sırada bulunuyor.

Ferencvaros ise bu sezon Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 10 puan toplayan Ferencvaros puan tablosunda 3. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

'nin 5. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Ferencvaros maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Ferencvaros maçının hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos olacak. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

