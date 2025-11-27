Fenerbahçe Ferencvaros maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Sarı-lacivertliler 3 puan için sahaya çıkıyor

Avrupa Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz Fenerbahçe bugün 5. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Ferencvaros ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Fenerbahçe - Ferencvaros maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta soruları gündem oldu.

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Ferencvarosmaçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçta sırayla Dinamo Zagreb, Nice, Stuttgart ve Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi.

Dinamo Zagreb karşısında mağlubiyet alan sarı-lacivertliler Nice ve Stuttgart maçlarında ise galibiyet ile ayrıldı. Viktoria Plzen karşısında ise beraberlik alan temsilcimiz Avrupa Ligi'nde 7 puanla 15. sırada bulunuyor.

Ferencvaros ise bu sezon Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 10 puan toplayan Ferencvaros puan tablosunda 3. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Ferencvaros maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Ferencvaros maçının hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos olacak. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.