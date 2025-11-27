12 Dev Adam'da Dünya Kupası heyecanı: Rakip Bosna Hersek!

Türkiye ile Bosna Hersek, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşıyor. Heyecanla beklenen maç bu akşam saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

12 DEV ADAM'IN BOSNA HERSEK MAÇI KADROSU

Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Onuralp Bitim, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.

A MİLLİ TAKIM'DA 2027 DÜNYA KUPASI HEDEFİ

12 Dev Adam; Bosna Hersek ve İsviçre maçlarını kayıpsız geçerek, dev turnuva yolunda avantajlı bir pozisyonda olmayı hedefliyor.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA FİNALDE KAYBETMİŞTİK

2027 Dünya Kupası heyecanı öncesinde, geçtiğimiz yaz Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmiş ama son maçtaki mağlubiyetle kupayı kaçırmıştık. Esasen ise 12 Dev Adam, finale kadar olan 8 maçı da kazanmış ve tarihi bir turnuva geçirmişti.