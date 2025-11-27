DUS 2. dönem yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? Yerleştirme işlemleri tamamlandı

Kategoriler
DUS tercih sonuçları ekranı, ÖSYM'den yapılan açıklama ile kullanıma açıldı.
2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri, 24 Kasım'da tamamlandı.
Yerleştirme işlemlerinin de sonuçlanmasıyla DUS 2.dönem tercih sonuçları da ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntülenebilecek.
18 ile 24 Kasım 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-DUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri bitirildi.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Kasım 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.