Tarık Biberovic nereli, hangi takımda oynuyor?

Tarık Biberovic, Avrupa basketbolunun genç yaşta yükselen isimlerinden biri olarak dikkat çeken bir kariyer yolculuğuna sahip. Altyapıdan uluslararası arenaya uzanan bu süreçte hem kulüp hem de milli takım seviyesinde çeşitli tecrübeler edindi.

TARIK BİBEROVİC HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Tarık Biberovic, profesyonel kariyerine 2018-2019 sezonunda katıldığı Fenerbahçe’de devam etmektedir. Sarı-lacivertli ekipte ilk resmi maçına 8 Şubat 2019 tarihinde Panathinaikos karşısında çıkan Biberovic, bu mücadelede aynı zamanda ilk sayılarını da kaydetti. Fenerbahçe formasıyla Basketbol Süper Ligi başta olmak üzere EuroLeague’de de süre alan oyuncu, özellikle 2020-2021 sezonunda ligde 28 karşılaşmada görev aldı ve sezonu 7 sayı, 2,3 ribaund ve 1 asist ortalamasıyla tamamladı. Takımdaki konumu genç bir oyuncu olarak profesyonel tecrübelerini artırdığı bir döneme denk geldi.

Bosna Hersek’te başlayan kariyer yolculuğunda OKK Spars takımında yetişen Biberovic, bu dönemden sonra Avrupa basketbolunun en üst düzey kulüplerinden birine adım atarak kariyerinde önemli bir geçiş yaşadı. Fenerbahçe ile hem ulusal hem uluslararası organizasyonlarda forma giyen oyuncu, kulüpteki yılları boyunca düzenli süre aldığı dönemlerde istatistiksel olarak gelişim gösterdi. Bu süreçte genç yaşına rağmen hem lig hem EuroLeague sahnesinde mücadele etmiş olması, oyuncuya geniş bir tecrübe alanı sağladı.

TARIK BİBEROVİC ASLEN NERELİ?

Tarık Biberovic, Bosna Hersek doğumlu bir basketbolcudur. Kariyerinin ilk dönemlerinde doğduğu ülkenin kulüplerinde forma giyen Biberovic, OKK Spars altyapısında oynarken Adidas Next Generation Turnuvası’ndaki performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. 2016-2017 sezonunda bu organizasyonda dört maçta oynayarak 17.8 sayı, 6.3 ribaund, 2.3 asist ve 1.3 blok ortalamaları yakaladı. Aynı dönemde Bosna Hersek Ligi’nde de süre aldı ve altı karşılaşmada 4.5 sayı ortalaması üretti.

Milli takım düzeyinde ise genç yaşta Bosna Hersek adına mücadele etti. FIBA kuralları gereği 16 yaşından önce Bosna Hersek U16 Milli Takımı’nda forma giyen Biberovic, 2016 FIBA U16 Avrupa Şampiyonası’nda 7.1 sayı ve 4.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Turnuvadaki en dikkat çekici performansını ise Letonya karşısında 16 sayı üreterek sergiledi. Bu süreçlerin ardından Türk vatandaşlığı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte uluslararası kariyer tercihini Türkiye yönünde kullandı ve ilerleyen yıllarda A Milli Takım’da yer aldı.