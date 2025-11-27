Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

EuroLeague'den İsrail duyurusu: Organizasyondan hayal kırıklığına sebep olacak karar!

EuroLeague'den İsrail takımları için sansasyonel bir karar geldi. EuroLeague yönetimi, İsrail takımlarının kendi ülkelerine döneceğini açıkladı.

EuroLeague'den İsrail duyurusu: Organizasyondan hayal kırıklığına sebep olacak karar!
Burak Ayaydın
27.11.2025
27.11.2025
EuroLeague'de büyük bir skandal yaşandı. EuroLeague yönetimi; Avrupa'da mücadele eden İsrail takımlarının, 9 ve 11 Aralık tarihlerinden itibaren artık kendi ülkelerinde ev sahipliği yapabileceğini duyurdu.

EuroLeague'den İsrail duyurusu: Organizasyondan hayal kırıklığına sebep olacak karar!

EUROLEAGUE'DEN İSRAİL AÇIKLAMASI

"EuroCup ve EuroLeague maçları sırasıyla 9 ve 11 Aralık tarihlerinde İsrail'de yeniden başlayacak. EuroLeague Commercial Assets (ECA) üye kulüpleri, 27 Kasım Perşembe günü bir araya gelerek İsrail'deki mevcut durumu değerlendirdi. Toplantı, 21 Ekim'de yapılan ve 1 Aralık'ın ülkede maçların yeniden başlaması için geçici tarih olarak belirlendiğini duyuran açıklamayı takiben gerçekleştirildi.

Toplantı sırasında kulüplere, geçen hafta Euroleague Basketball (EB) heyetinin İsrail'e yaptığı resmi ziyaret hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Ziyaret kapsamında, mevcut koşulların ve uygulanacak güvenlik önlemlerinin ve koşullarının kapsamlı bir yerinde incelemesi ile çeşitli hükümet kurumlarıyla resmi toplantılar gerçekleştirildi. Kulüpler ayrıca, izleme aşaması boyunca aktif olarak yer alan ve bilgilendirilen ELPA, EHCB ve UEBO dahil olmak üzere yerel ve uluslararası yetkililer, ziyaret eden takımlar ve tüm ilgili kuruluşlarla EB tarafından yürütülen en son görüşmeleri de gözden geçirdi.

Euroleague Basketball, dikkatli bir değerlendirmenin ardından, geri dönüş planını devreye sokmaya ve EuroCup'ın 10. haftası ve EuroLeague'in 15. haftası ile İsrail'de maçlara devam etmeye karar verdi. Ekim 2023'ten bu yana İsrail'de oynanacak ilk maç, 9 Aralık'ta Hapoel Jerusalem'in EuroCup'ta Veolia Towers Hamburg'u ağırlayacağı maç olacak. EuroLeague, 11 Aralık'ta Maccabi ve ASVEL arasındaki maçla geri dönecek, Hapoel Tel Aviv ise 16 Aralık'ta Kızılyıldız'a karşı evinde ilk maçını oynayacak.

Euroleague Basketball, tüm katılımcıların güvenliği ve sağlığını sağlamak için gelişmeleri yakından takip etmeye ve yerel ve uluslararası yetkililer, misafir takımlar ve ilgili tüm kuruluşlarla sürekli iletişim halinde olmaya devam edecek. Bu bağlamda, EB yönetimi tarafından sunulan geri dönüş planı, ulusal takımların İsrail'e seyahatleri ile ilgili ulusal hükümetin önerileri veya kısıtlamaları ile tam iş birliği ve uyum içinde olmayı taahhüt etmektedir."

EuroLeague'den İsrail duyurusu: Organizasyondan hayal kırıklığına sebep olacak karar!

Sıkça Sorulan Sorular

EUROLEAGUE NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?
Savaş sebebiyle Rusya takımlarını cezalandıran EuroLeague yönetimi; İsrail ekiplerini ise özellikle korumasıyla, tepki çekmişti.
#Spor
#Spor
