SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI VE FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI VE FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/2120302

1- İdarenin 1.1. Adı : SİLİVRİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : ALIBEY MAH. TURGUT ÖZAL BULVAR SİLİVRİ/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124442047 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 16.12.2025 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Silivri Belediyesi Alipaşa Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI VE FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 86 Adet aracın Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası ile 1 Adet Aracın Ferdi Kaza Koltuk Sigortası alım işi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Silivri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2026, işin bitiş tarihi 30.06.2026 3.5. İşe başlama tarihi : 01.01.2026

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Branşına Ait Ruhsat

Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) branşına ait Ruhsatı, Acentelik Yetki Belgesi ve Acentelik Sözleşmesi 4.3.2 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler: Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,71

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.