Rusya, Ukrayna'ya saldırdı, İHA'ların parçaları Romanya'dan çıktı! Hava savunma sistemleri devrede

Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın 10 Kasım gecesi Tuna Nehri üzerinde yer alan Ukrayna limanlarına hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Radarların ulusal hava sahasına komşu bölgede çok sayıda İHA tespit ettiği, daha sonra hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.

Bölgenin hava şartlarının Hava Polisi Görevi yürüten uçakların havalanmasına engel teşkil ettiği vurgulandı. Yerel saatle 00.07'de ülkenin güneydoğusundaki Tulca bölgesi sakinleri için uyarı verildiği ifade edildi.

Tuna Nehri'nin Ukrayna tarafında, İzmail Limanı bölgesinde çok sayıda patlama gözlemlendiği kaydedildi. Saat 01.09'da sınırın yaklaşık 5 kilometre güneyindeki Grindu bölgesinde bir İHA'nın düştüğü belirtildi. Askeri personelin olay yerine giderek İHA parçalarını bildirdiği, bölgenin kordon altına alındığı ifade edildi.

BU İLK DEĞİL

Rusya'nın, sınırın hemen karşısındaki Tuna Nehri üzerinde bulunan Ukrayna limanlarını hedef almasıyla birlikte Romanya hava sahasının İHA'larla ihlal edilmesi son aylarda giderek daha da sıklaştı. AB ve NATO üyesi Romanya'nın Ukrayna ile 650 kilometrelik kara sınırı bulunuyor.