Rusya, Ukrayna'da trafo merkezlerini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya gece saatlerinde Ukrayna topraklarına saldırı düzenledi. Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin gece saatlerinde dron ve füzelerle Khmelnytskyi ve Rivne nükleer santrallerine enerji sağlayan trafo merkezlerini hedef aldığını bildirdi.

Yetkililer, Dnipro şehrinde Rusya'ya ait bir dronun apartman binasına çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıklarken, güneydoğuda yer alan Zaporojiya bölgesinde 3, kuzeydeki Harkiv bölgesinde ise 1 kişinin öldüğünü aktardı.

"RUSYA, NÜKLEER GÜVENLİĞİ KASITLI OLARAK TEHLİKEYE ATIYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha açıklamasında, "Bunlar tesadüfi değil, iyi planlanmış saldırılardı. Rusya, Avrupa’da nükleer güvenliği kasıtlı olarak tehlikeye atıyor" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Rusya’nın 450’den fazla dron ve 45 füze fırlattığını açıkladı.

Ukrayna Başbakanı Yuliya Svyrydenko ise Kiev, Poltava ve Harkiv bölgelerindeki enerji tesislerinin hasar gördüğünü, binlerce kişinin elektrik ve su gibi temel ihtiyaç ve hizmetlerden mahrum kaldığını dile getirdi. Poltava’daki yetkililer, su sağlamak için jeneratörlerin kullanıldığını belirtti.