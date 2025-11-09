Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Rusya, Ukrayna'da trafo merkezlerini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Ukrayna'ya gece dron ve füzeler ile saldırı düzenledi. Rus güçlerinin gerçekleştirdiği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, Khmelnytskyi ile Rivne nükleer santrallerine enerji sağlayan trafo merkezlerinin de hedef alındığını bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rusya, Ukrayna'da trafo merkezlerini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 16:52

Rusya gece saatlerinde Ukrayna topraklarına saldırı düzenledi. Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin gece saatlerinde dron ve füzelerle Khmelnytskyi ve Rivne nükleer santrallerine enerji sağlayan trafo merkezlerini hedef aldığını bildirdi.

Yetkililer, Dnipro şehrinde Rusya'ya ait bir dronun apartman binasına çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıklarken, güneydoğuda yer alan Zaporojiya bölgesinde 3, kuzeydeki Harkiv bölgesinde ise 1 kişinin öldüğünü aktardı.

Rusya, Ukrayna'da trafo merkezlerini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

"RUSYA, NÜKLEER GÜVENLİĞİ KASITLI OLARAK TEHLİKEYE ATIYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha açıklamasında, "Bunlar tesadüfi değil, iyi planlanmış saldırılardı. Rusya, Avrupa’da nükleer güvenliği kasıtlı olarak tehlikeye atıyor" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Rusya’nın 450’den fazla dron ve 45 füze fırlattığını açıkladı.

Ukrayna Başbakanı Yuliya Svyrydenko ise Kiev, Poltava ve Harkiv bölgelerindeki enerji tesislerinin hasar gördüğünü, binlerce kişinin elektrik ve su gibi temel ihtiyaç ve hizmetlerden mahrum kaldığını dile getirdi. Poltava’daki yetkililer, su sağlamak için jeneratörlerin kullanıldığını belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya, Ukrayna'ya hava saldırısı düzenledi! Ölü ve yaralılar var
Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı! 1 ölü
ETİKETLER
#rusya-ukrayna savaşı
#füze saldırısı
#Dron Saldırısı
#Nükleer Güvenlik
#Ukrayna Enerjisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.