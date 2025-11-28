İKSV'den kısa filmcilere büyük fırsat! Köprüde Buluşmalar'a başvurular başladı

14-16 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 21. Köprüde Buluşmalar'ın Kısa Film Atölyesi başvuruları, 13 Ocak 2026'ya kadar devam edecek.

MAKSİMUM 4 PROJE SEÇİLECEK

Atölye, grup çalışmaları ve birebir görüşmelerle yürütülen kapsamlı bir eğitim sunarak kısa film senaryolarının geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Geliştirme aşamasında olan ve süresi en fazla 20 dakika planlanan kısa metraj kurmaca veya belgesel projeler atölyeye başvurabiliyor. Mart ayı boyunca yoğun bir eğitim programının uygulanacağı atölyeye en fazla dört proje seçilecek.