 Ali Osman Polat

10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali başladı: Filistin Özel Seçkisi dikkat çekiyor

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen "10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" başladı. Festival Başkanı Aşkın Özcan, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin 10 yıldır süren bir "sinema ekosistemi" haline geldiğini vurguladı.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 05:51
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 05:51

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen açılış programında konuşan Özcan, festivalin genç sinemacıların üretim disiplinini güçlendirdiğini belirtti.

10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali başladı: Filistin Özel Seçkisi dikkat çekiyor

GAZZE'DEN KISA FİLMLER SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Festivalin artistik direktörü Abdülhamit Güler, etkinlik kapsamında düzenlenecek programlar hakkında bilgi verdi. Güler, Filistin Özel Seçkisi'nde, 'deki soykırım devam ederken çekilen 22 kısa filmden oluşan "Sıfır Noktasından" filminin iki bölüm halinde seyirciyle buluşacağını aktardı.

Festivalin erişilebilirlik konusunda da hassas olduğunu belirten Güler, görme ve işitme engelliler için hazırlanan sesli betimlemeli ve işaret dilli gösterimlerin de yapılacağını duyurdu.

Açılışta, atölye öğrencilerinin hazırladığı "İdea da Aşk Zamanı" başlıklı belgesel ile "Süt" isimli kurmaca kısa film gösterildi. Çeşitli etkinliklerle 30 Kasım'a kadar sürecek festivalde toplam 35 kısa film gösterimi gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
#gazze
#Kısa Film Festivali
#Filistin Filmleri
#Sinemada Erişilebilirlik
#Sinemalar
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
