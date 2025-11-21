10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali başladı: Filistin Özel Seçkisi dikkat çekiyor

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen açılış programında konuşan Özcan, festivalin genç sinemacıların üretim disiplinini güçlendirdiğini belirtti.

GAZZE'DEN KISA FİLMLER SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Festivalin artistik direktörü Abdülhamit Güler, etkinlik kapsamında düzenlenecek programlar hakkında bilgi verdi. Güler, Filistin Özel Seçkisi'nde, Gazze'deki soykırım devam ederken çekilen 22 kısa filmden oluşan "Sıfır Noktasından" filminin iki bölüm halinde seyirciyle buluşacağını aktardı.

Festivalin erişilebilirlik konusunda da hassas olduğunu belirten Güler, görme ve işitme engelliler için hazırlanan sesli betimlemeli ve işaret dilli gösterimlerin de yapılacağını duyurdu.

Açılışta, atölye öğrencilerinin hazırladığı "İdea da Aşk Zamanı" başlıklı belgesel ile "Süt" isimli kurmaca kısa film gösterildi. Çeşitli etkinliklerle 30 Kasım'a kadar sürecek festivalde toplam 35 kısa film gösterimi gerçekleştirilecek.