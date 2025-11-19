Uzak Şehir oyuncuları Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba yeni film projesi için İstanbul'da! İstiklal Caddesi'nde adım atamadılar

Türkiye tanırım filminin bu seneki başrol oyuncuları Uzak Şehir oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba oldu. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba bugün Taksim'deki çekimler için İstanbul'a geldi. Yoğun kalabalık sebebiyle zor anlar yaşayan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı hayranları görüntüledi.

SİNEM ÜNSAL İLE OZAN AKBABA İSTANBUL'DA ÇEKİMDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uzak Şehir dizisinde Alya karakteriyle yer alan Sinem Ünsal ile Cihan karakteriyle yer alan Ozan Akbaba ikinci kez partner oldu.

Özel bir proje için bir araya gelen ikili, Türkiye tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. Filmin yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral oturuyor.

SİNEM ÜNSAL VE OZAN AKBABA'YA İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUN İLGİ

Bugün çekimler için İstanbul'a gelen Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba, Beyoğlu'nda yoğun çekim sürecine girdi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini de kırmadı.