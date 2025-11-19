Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Uzak Şehir oyuncuları Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba yeni film projesi için İstanbul'da! İstiklal Caddesi'nde adım atamadılar

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba Türkiye tanırım filminin çekimleri için İstanbul'a geldi. İkinci kez projede buluşan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, İstiklal Caddesi'nde çekimlerde yoğun ilgiden dolayı zor anlar yaşadı.

19.11.2025
16:27
19.11.2025
16:29

Türkiye tanırım filminin bu seneki başrol oyuncuları oyuncuları ve oldu. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba bugün Taksim'deki için 'a geldi. Yoğun kalabalık sebebiyle zor anlar yaşayan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı hayranları görüntüledi.

SİNEM ÜNSAL İLE OZAN AKBABA İSTANBUL'DA ÇEKİMDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uzak Şehir dizisinde Alya karakteriyle yer alan Sinem Ünsal ile Cihan karakteriyle yer alan Ozan Akbaba ikinci kez partner oldu.

Uzak Şehir oyuncuları Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba yeni film projesi için İstanbul'da! İstiklal Caddesi'nde adım atamadılar

Özel bir proje için bir araya gelen ikili, Türkiye tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. Filmin yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral oturuyor.

Uzak Şehir oyuncuları Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba yeni film projesi için İstanbul'da! İstiklal Caddesi'nde adım atamadılar

SİNEM ÜNSAL VE OZAN AKBABA'YA İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUN İLGİ

Bugün çekimler için İstanbul'a gelen Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba, 'nda yoğun çekim sürecine girdi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini de kırmadı.

Uzak Şehir oyuncuları Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba yeni film projesi için İstanbul'da! İstiklal Caddesi'nde adım atamadılar
