 Dilek Ulusan

Hazal Kaya'nın son hali Ebo'ya benzetildi! Takipçilerinden eleştiri yağdı

Hazal Kaya yeni dizisi Sekizinci Aile'nin galasında değişimiyle dikkat çekti. Diş estetiği yaptırdığı iddia edilen Hazal Kaya'nın yeni görüntüsüne eleştiri yağarken, bazı kullanıcılar ise ünlü oyuncunun son görüntüsünü fenomen Ebo adıyla tanınan İbrahim Tilaver'in dişlerine benzetti.

19.11.2025
19.11.2025
Yeni dizisi "Sekizinci Aile" dizisinin galasına , sarıya boyattığı saçları ve yüzündeki belirgin değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu. Hazal Kaya'nın yeni dişleri fenomen Ebo'nun dişlerine benzetildi.

HAZAL KAYA'NIN SON HALİ EBO'YA BENZETİLDİ

Hazal Kaya'nın diş estetiği yaptırdığı ve bunun yanında bişektomi işlemi uygulattığı iddiaları sosyal medya kullanıcıları arasında konuşulan konuların başında yer aldı. Oyuncunun son hâline ait paylaşımlar, kısa sürede gündem oldu.

Hazal Kaya'nın son hali Ebo'ya benzetildi! Takipçilerinden eleştiri yağdı

Hazal Kaya'nın dişleri takipçileri tarafından geçer not alamazken, son hali ise fenomen Ebo'ya benzetildi. Hazal Kaya'nın takipçileri, "Eski hali daha iyiydi", "Doğallığı gitmiş" gibi yorumlar yaptı.

Hazal Kaya'nın son hali Ebo'ya benzetildi! Takipçilerinden eleştiri yağdı

HAZAL KAYA, MELİSA DÖNGEL İLE YAŞADIĞI YER KAPMA OLAYINA AÇIKLIK GETİRDİ

Hazal Kaya, rol arkadaşı ile galada yer kapma savaşına girdiği iddialarına ise, "Bana çok komik geldi. Bir anlık bir şeydi... Melisa beni tutmasa düşerdim. Ufacık şeylere büyük anlam yüklenmesi beni güldürdü. Aynı diziyi paylaştık, bu iş bizim bebeğimiz gibi birbirimizi parlatmak en sevdiğimiz şey. Hiç üzerime alınmadım" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'nın son hali Ebo'ya benzetildi! Takipçilerinden eleştiri yağdı
Kainat Güzellik Yarışması'nda sular durulmuyor! "Seçim şeffaf değil" diyen jüri üyesi istifa etti
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve Tayyar Öz ilk kez hakim karşısına çıktı
