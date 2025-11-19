Hazal Kaya'nın son hali Ebo'ya benzetildi! Takipçilerinden eleştiri yağdı

Yeni dizisi "Sekizinci Aile" dizisinin galasına Hazal Kaya, sarıya boyattığı saçları ve yüzündeki belirgin değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu. Hazal Kaya'nın yeni dişleri fenomen Ebo'nun dişlerine benzetildi.

HAZAL KAYA'NIN SON HALİ EBO'YA BENZETİLDİ

Hazal Kaya'nın diş estetiği yaptırdığı ve bunun yanında bişektomi işlemi uygulattığı iddiaları sosyal medya kullanıcıları arasında konuşulan konuların başında yer aldı. Oyuncunun son hâline ait paylaşımlar, kısa sürede gündem oldu.

Hazal Kaya'nın dişleri takipçileri tarafından geçer not alamazken, son hali ise fenomen Ebo'ya benzetildi. Hazal Kaya'nın takipçileri, "Eski hali daha iyiydi", "Doğallığı gitmiş" gibi yorumlar yaptı.

HAZAL KAYA, MELİSA DÖNGEL İLE YAŞADIĞI YER KAPMA OLAYINA AÇIKLIK GETİRDİ

Hazal Kaya, rol arkadaşı melisa Döngel ile galada yer kapma savaşına girdiği iddialarına ise, "Bana çok komik geldi. Bir anlık bir şeydi... Melisa beni tutmasa düşerdim. Ufacık şeylere büyük anlam yüklenmesi beni güldürdü. Aynı diziyi paylaştık, bu iş bizim bebeğimiz gibi birbirimizi parlatmak en sevdiğimiz şey. Hiç üzerime alınmadım" ifadelerini kullandı.