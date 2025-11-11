Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

'Ailemin suçu yok' diyerek atladı! Çevredekiler film izler gibi izledi

Antalya'da 20 yaşlarında bir genç, 'Ailemin suçu yok' diyerek kendini 30 metre yükseklikte bulunan falezlerden aşağıya bıraktı. Olay anına şahit olan görgü tanıkları ise, 'Keşke önce haberimiz olsaydı ikna ederdik' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 12:08

Dün akşam saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerde yaşanan vahim olayda, yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden birinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, AFAD, deniz polisi, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'Ailemin suçu yok' diyerek atladı! Çevredekiler film izler gibi izledi

GENCİN CANSIZ BEDENİ FALEZLERDEN ÇIKARILDI

Ekipler, çevrede yaptıkları aramada denize yakın kısımdaki kayalık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Deniz polisi tarafından bota alınan genç, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Sağlık ekiplerince burada yapılan kontrol de, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

'Ailemin suçu yok' diyerek atladı! Çevredekiler film izler gibi izledi

"AİLEMİN SUÇU YOK" DEDİ ATLADI

Olayın görgü tanıklarından Muharrem Altun, "Buraya çıktı, telefonla konuşuyor sandım ama konuşmuyormuş. ‘Ailemin bir suçu yok' deyip atladı. Keşke önce haberimiz olsaydı, derdini konuşup ikna ederdik ama olmadı. Biz de polisi arayıp haber verdik" dedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

'Ailemin suçu yok' diyerek atladı! Çevredekiler film izler gibi izledi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Falezlerden ölüm atlayışına polis müdahalesi! 'Karakola götürürüm'
Antalya'da falezlerde korkunç olay! Gencin cansız bedeni bulundu: Cezaevi ayrıntısı ortaya çıktı
ETİKETLER
#antalya
#intihar
#Ahmet Karakaş
#Falez Düşmesi
#Karaalioğlu Parkı
#Gençlik Mahallesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.