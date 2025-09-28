Menü Kapat
Yaşam
 Selahattin Demirel

Antalya'da falezlerde korkunç olay! Gencin cansız bedeni bulundu: Cezaevi ayrıntısı ortaya çıktı

Antalya’da 28 yaşındaki gencin cansız bedeni falezlerde bulundu. Yapılan araştırmalarda şahsın birkaç gün önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2025
18:00
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
18:04

ilçesi Gençlik Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 30 metrelik falezlerin dip noktasında üzerinde kıyafetleri bulunan bir kişiyi suda hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine verilen adrese bölge ekibinin yanı sıra Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı bot sevk edildi. Verilen konuma gelen deniz polisi kısa süreli aramanın ardından su yüzeyinde hareketsiz şekildeki şahsı bota alarak Antalya Yat Limanı’na getirdi.

Antalya'da falezlerde korkunç olay! Gencin cansız bedeni bulundu: Cezaevi ayrıntısı ortaya çıktı

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde üzerinden Emin Aral (28) adına düzenlenmiş belge çıkan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Yat Limanı’nda bulunan teknelerle tura çıkan vatandaşlar meraklı gözlerle ekiplerin çalışmasını izledi.

Antalya'da falezlerde korkunç olay! Gencin cansız bedeni bulundu: Cezaevi ayrıntısı ortaya çıktı

Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

