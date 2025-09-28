Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Genç kadın boşanmak istediği eşi tarafından katledildi! Aynı silahla intihar etti

Gaziantep'te kadın cinayetinde 3 çocuk annesiz kaldı. Sait Kurt isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşi İpek Kurt'u pompalı tüfekle katlettikten sonra aynı silahla intihar etti. 24 yaşında olduğu öğrenilen İpek Kurt'un Sait Kurt ile 8 yıldır evli olduğu öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 17:42

'in Karşıyaka Mahallesi 41147 nolu sokakta meydana gelen olayda, ağabeyinin evinde kalan ve aşamasında olan İpek Kurt (24) ile Sait Kurt (30) arasında tartışma çıktı. Evin önünde başlayan tartışmanın büyümesiyle birlikte Sait Kurt yanında bulundurduğu pompalı tüfekle İpek Kurt'a ateş etti.

Genç kadın boşanmak istediği eşi tarafından katledildi! Aynı silahla intihar etti

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ!

Sait Kurt ardından aynı tüfekle kendi kafasına sıkarak etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Sait Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan İpek Kurt ise kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Genç kadın boşanmak istediği eşi tarafından katledildi! Aynı silahla intihar etti

3 ÇOCUK ÖKSÜZ KALDI!

Sait Kurt'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayda hayatını kaybeden 8 yıllık evli ve 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.

Genç kadın boşanmak istediği eşi tarafından katledildi! Aynı silahla intihar etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Küçük Ebrar'ı hayattan ihmaller zinciri kopardı! Anne-kız hakkındaki detay yürekleri yaktı
Çocuk gelin davasında yeni karar! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in cezası artırıldı
ETİKETLER
#boşanma
#cinayet
#gaziantep
#intihar
#aile içi şiddet
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.