Çocuk gelin davasında yeni karar! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in cezası artırıldı

İstanbul'da 2023 yılında Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davada mahkeme heyeti, “zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklu sanık Kadir İstekli’ye 30 yıl, aynı suçtan tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel’e ise 20 yıl hapis cezası vermişti. Tarafların, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin onama kararına itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay’a gönderilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli getirildi. Duruşmaya taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Sanıklar ve avukatları, Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasını talep etti. Mahkeme heyeti de Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin bozma kararına uyarak duruşmaya devam etti.

İSTİNAF CEZAYI ARTTIRDI

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kadir İstekli’yi “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan ise 15 yıl hapisle cezalandırdı. Sanık Yusuf Ziya Gümüşel hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 19 yıl 9 ay hapis cezası verildi.