Elinde dolar olanlar dikkat! Ünlü ekonomistten çok sert 2026 uyarısı

Japon yatırım bankası Nomura’nın Küresel Döviz Stratejisi Başkanı Craig Chan, doların 2026’da büyük bir yön arayışına girmeden yatay bir patikada ilerlemesinin beklendiğini hatırlatıyor. Fakat işin aslı, tablo göründüğü kadar huzurlu değil.

Chan, son dönemde ABD borsalarının güçlü performansına rağmen yabancı sermayenin ülkeye girişinin neredeyse durma noktasına geldiğini söylüyor. “Fon akımları neredeyse sıfıra dayanmış durumda,” diyerek de bu çarpıcı kırılmayı özetliyor. Bu zayıflama, doların gelecek yıl “sakin ve istikrarlı” kalacağı yönündeki beklentiye gölge düşürüyor. Yani görünürde dingin bir yıl var ama zemin kaygan.

140 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL SATIŞ BASKISI

Chan’in altını çizdiği en kritik noktalardan biri de Asya’daki büyük kurumsal yatırımcıların hedge stratejileri. Özellikle Japonya ve Tayvan’daki hayat sigortası şirketleri…

Hedge oranlarında yalnızca yüzde 10’luk bir artış, tam 140 milyar dolarlık dolar satışı anlamına geliyor. Döviz piyasasında böylesine bir hareket, hafife alınacak bir büyüklük değil.

Chan’e göre, bu nedenle “önümüzdeki dönemde dolar satmak veya hedgeleri güçlendirmek daha geçerli bir strateji haline gelebilir.” Kısacası, Asya kaynaklı olası pozisyon değişiklikleri doların üzerinde ciddi bir satış rüzgârı estirebilir.

DOLARIN KADERİNİ BELİRLEYECEK ÜÇ KRİTİK BAŞLIK

Chan, 2026 boyunca doların yönünü etkileme potansiyeli yüksek olan üç siyasi ve yapısal riskin altını çiziyor. Her biri de piyasaların epey yakından takip ettiği konular:

Trump dönemindeki tarifeler için Yüksek Mahkeme kararı

Bu karar, ABD ticaret politikasında yeni bir belirsizlik perdesi açabilir. Piyasalar böyle şeyleri hiç sevmez.

Fed’in bağımsızlığına dair artan soru işaretleri

Para politikasında olası siyasi baskılar, yatırımcı güvenini zedeleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’un görevden alınması süreci

Bu gelişme, Fed’in iç dengeleri ve karar alma süreçleri üzerinde yeni tartışmalara kapı aralıyor.

