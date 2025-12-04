Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Elinde dolar olanlar dikkat! Ünlü ekonomistten çok sert 2026 uyarısı

Japon devi Nomura’nın döviz strateji başkanı Craig Chan, güçlü ABD borsalarına rağmen yabancı sermaye akışındaki zayıflığın dolar için aşağı yönlü riskleri artırdığını söylüyor. İşte 2026 yılında dolar yatırımcısının dikkat etmesi gerekenler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 12:39

Japon bankası Nomura’nın Küresel Döviz Stratejisi Başkanı Craig Chan, doların 2026’da büyük bir yön arayışına girmeden yatay bir patikada ilerlemesinin beklendiğini hatırlatıyor. Fakat işin aslı, tablo göründüğü kadar huzurlu değil.

Elinde dolar olanlar dikkat! Ünlü ekonomistten çok sert 2026 uyarısı

Chan, son dönemde borsalarının güçlü performansına rağmen yabancı sermayenin ülkeye girişinin neredeyse durma noktasına geldiğini söylüyor. “Fon akımları neredeyse sıfıra dayanmış durumda,” diyerek de bu çarpıcı kırılmayı özetliyor. Bu zayıflama, doların gelecek yıl “sakin ve istikrarlı” kalacağı yönündeki beklentiye gölge düşürüyor. Yani görünürde dingin bir yıl var ama zemin kaygan.

Elinde dolar olanlar dikkat! Ünlü ekonomistten çok sert 2026 uyarısı

140 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL SATIŞ BASKISI

Chan’in altını çizdiği en kritik noktalardan biri de ’daki büyük kurumsal yatırımcıların hedge stratejileri. Özellikle Japonya ve Tayvan’daki hayat sigortası şirketleri…

Hedge oranlarında yalnızca yüzde 10’luk bir artış, tam 140 milyar dolarlık satışı anlamına geliyor. Döviz piyasasında böylesine bir hareket, hafife alınacak bir büyüklük değil.

Chan’e göre, bu nedenle “önümüzdeki dönemde dolar satmak veya hedgeleri güçlendirmek daha geçerli bir strateji haline gelebilir.” Kısacası, Asya kaynaklı olası pozisyon değişiklikleri doların üzerinde ciddi bir satış rüzgârı estirebilir.

Elinde dolar olanlar dikkat! Ünlü ekonomistten çok sert 2026 uyarısı

DOLARIN KADERİNİ BELİRLEYECEK ÜÇ KRİTİK BAŞLIK

Chan, 2026 boyunca doların yönünü etkileme potansiyeli yüksek olan üç siyasi ve yapısal riskin altını çiziyor. Her biri de piyasaların epey yakından takip ettiği konular:

Trump dönemindeki tarifeler için Yüksek Mahkeme kararı

Bu karar, ABD ticaret politikasında yeni bir belirsizlik perdesi açabilir. Piyasalar böyle şeyleri hiç sevmez.

Elinde dolar olanlar dikkat! Ünlü ekonomistten çok sert 2026 uyarısı

’in bağımsızlığına dair artan soru işaretleri

Para politikasında olası siyasi baskılar, yatırımcı güvenini zedeleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’un görevden alınması süreci
Bu gelişme, Fed’in iç dengeleri ve karar alma süreçleri üzerinde yeni tartışmalara kapı aralıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eve yemek söyleyene indirim! Gıda enflasyonunu tetikleyen komisyonlar tarih oluyor
Altın satışı durduruldu: Piyasada panik! Ekonomist Çoban Mustafa Yılmaz gerçek sebebi açıkladı
ETİKETLER
#Ekonomi
#fed
#dolar
#abd
#asya
#yatırım
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.