Survivor 2026 gönüllüler takımı erkek yarışmacıları belli oldu

Survivor 2026 kadrosu bir bir şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı son paylaşımında Survivor 2026 gönüllüler erkek yarışmacılarını açıkladı. Yarışmacıların iddialı sözleri de dikkat çekti.

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER ERKEK YARIŞMACILARI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz hafta gönüllüler takımında mücadele edecek kadın yarışmacıları açıklayan Acun Ilıcalı, son paylaşımında aynı takımda yer alan erkekler yarışmacılarını duyurdu.

Ilıcalı'nın başarılar dilediği gönüllüler takımı erkek yarışmacılarının isimleri ise; Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı.

SURVIVOR 2025 GÖNÜLLÜ KADIN YARIŞMACILARI KİMLER?

Gönüllüler takımında yer alan kadın yarışmacıların isimleri ise; Sude Demir, Lina Hourich, Nisanur Güler, Başak Cücü, Gözde Bozkurt oldu.

SURVIVOR ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor ünlüler takımında yarışmak üzere şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel ve Seren Ay Çetin'in ismi açıklandı.