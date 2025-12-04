Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Survivor 2026 gönüllüler takımı erkek yarışmacıları belli oldu

Acun Ilıcalı Survivor ünlüler yarışmacılarını bir bir sosyal medya hesabından paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Survivor gönüllüler kadın yarışmacılarını açıklayan Acun Ilıcalı, bu sefer ise erkek yarışmacıları açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 12:17

Survivor 2026 kadrosu bir bir şekillenmeye başladı. son paylaşımında Survivor 2026 gönüllüler erkek yarışmacılarını açıkladı. Yarışmacıların iddialı sözleri de dikkat çekti.

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER ERKEK YARIŞMACILARI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz hafta gönüllüler takımında mücadele edecek kadın yarışmacıları açıklayan Acun Ilıcalı, son paylaşımında aynı takımda yer alan erkekler yarışmacılarını duyurdu.

Survivor 2026 gönüllüler takımı erkek yarışmacıları belli oldu

Ilıcalı'nın başarılar dilediği gönüllüler takımı erkek yarışmacılarının isimleri ise; Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı.

SURVIVOR 2025 GÖNÜLLÜ KADIN YARIŞMACILARI KİMLER?

Gönüllüler takımında yer alan kadın yarışmacıların isimleri ise; Sude Demir, Lina Hourich, Nisanur Güler, Başak Cücü, Gözde Bozkurt oldu.

Survivor 2026 gönüllüler takımı erkek yarışmacıları belli oldu

SURVIVOR ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor ünlüler takımında yarışmak üzere şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel ve Seren Ay Çetin'in ismi açıklandı.

Survivor 2026 gönüllüler takımı erkek yarışmacıları belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En çok dinlenen şarkılar belli oldu, Demet Akalın çıkan sonuçlara isyan etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eda Ece'den bir garip Şebnem Bozoklu hamlesi!
ETİKETLER
#acun ılıcalı
#Survivor 2024
#Survivor 2026
#Survivor Gönüllüler
#Survivor Ünlüler
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.