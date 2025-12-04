Ağzının tadını bilenlerin listesi açıklandı! İşte Türk mutfağının en lezzetli yemekleri

Gastronomi dünyasında hatırı sayılır bir yere sahip olan Taste Atlas bu sefer de “En lezzetli Türk yemekleri” listesini kamuoyu ile paylaştı. Ancak dünya çapında milyonlarca kişinin favorileri arasında bulunan yemekler tartışmalara da neden oldu. Çünkü listede yer alan yemeklerin hepsi de birbirinden çok seviliyor. Mantıdan sarmaya, dönerden köfteye insanların meftunu olduğu yemekler zirve için yarıştı. Karar vermesi zor olsa da Türk mutfağının en lezzetli yemekleri listesi sonunda ortaya çıktı.