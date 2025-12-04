Ağzının tadını bilenlerin listesi açıklandı! İşte Türk mutfağının en lezzetli yemekleri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gastronomi dünyasında hatırı sayılır bir yere sahip olan Taste Atlas bu sefer de “En lezzetli Türk yemekleri” listesini kamuoyu ile paylaştı. Ancak dünya çapında milyonlarca kişinin favorileri arasında bulunan yemekler tartışmalara da neden oldu. Çünkü listede yer alan yemeklerin hepsi de birbirinden çok seviliyor. Mantıdan sarmaya, dönerden köfteye insanların meftunu olduğu yemekler zirve için yarıştı. Karar vermesi zor olsa da Türk mutfağının en lezzetli yemekleri listesi sonunda ortaya çıktı.
Türk mutfağı zenginliği ve eşsiz tatlarıyla tüm dünyayı peşinden sürüklüyor. Her bölgede kendine has yemekler pişerken bazı tarifler sınırlarını aşarak globale ulaşıyor. Geleneksel ve modern dokunuşlar ustaca harmanlandığı sofralarda yemek yeme eylemi fiziksel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp bir keyif haline dönüşüyor. Bu kapsamda Türk mutfağının en lezzetli yemekleri listelendi. Listenin her bir sırasındaki yemekler ise ağzının tadını bilenler için bir şölene dönüştü…
10 NUMARA
DOLMA
9 NUMARA
DÖNER KEBAP
8 NUMARA
AÇMA
7 NUMARA
KAHVALTI
6 NUMARA
MANTI
5 NUMARA
BAKLAVA
4 NUMARA
SARMA
3 NUMARA
KÖFTE
2 NUMARA
DONDURMA
1 NUMARA
BÖREK