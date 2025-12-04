Asgari ücret için net rakam! Uzman isim tahtaya kuruşu kuruşuna yazdı

Kategoriler
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni asgari ücretle ilgili tahminler de iyiden iyiye hız kazandı. Milyonlarca vatandaş da halihazırda net 22 Bin 104 Lira olarak uygulanan ücretin 2026 yılında ne kadar olacağını merak ediyor? İşte yeni asgari ücretle ilgili tüm detaylar...
Katıldığı canlı yayında konuşan; Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci "Asgari ücret nedir? Asgari ücret bir kişinin bir ay boyunca temel ihtiyaçlarını en azami tutarda seviyede karşılayabileceği ve bunun karşılığında aldığı ücret. Bunda kira, yakacak, giyinme, barınma, sağlık, eğitim var.
İHTİMALLERİ MASAYA YATIRDI
Bu rakam brüt 26 bin 2025 yılı için, net ise 22 bin 104 TL 67 kuruştur. Asgari ücrete eğer yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücretimiz 26 bin 524 TL olur. Eğer ki yüzde 28.50 zam gelirse 28 bin 404 TL olur. Yüzde 30 zam gelir ise 28 bin 753 TL olur" dedi.
Sonrasında "Bunu niye yüzde 28,5 olarak yazdığınızı da sorayım. Niye yüzde 27 değil 28 değil?" sorusu üzerine Cenkci "Beklentimiz yüzde 28.50 zam olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı belki bunu kendi iradesiyle 30'a tamamlayabilir diye düşünüyoruz.
İşte bu beklenen enflasyon, gerçekleşen enflasyon. Bu arada beklenen enflasyon nedir? Bunu da anlamış değiliz. Hedeflenen enflasyon. Yani hedeflenen enflasyon diye bir şey olmaz. Realitede enflasyon vardır ve bu rakamlar açıklanır" ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.
Asgari ücret, 2025 yılı için halen net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.