Asgari ücret için net rakam! Uzman isim tahtaya kuruşu kuruşuna yazdı

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.

Asgari ücret, 2025 yılı için halen net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.