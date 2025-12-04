Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Asgari ücret için net rakam! Uzman isim tahtaya kuruşu kuruşuna yazdı

Aralık 04, 2025 12:12
1
Asgari ücret için net rakam! Uzman isim tahtaya kuruşu kuruşuna yazdı

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni asgari ücretle ilgili tahminler de iyiden iyiye hız kazandı. Milyonlarca vatandaş da halihazırda net 22 Bin 104 Lira olarak uygulanan ücretin 2026 yılında ne kadar olacağını merak ediyor? İşte yeni asgari ücretle ilgili tüm detaylar...

2

Katıldığı canlı yayında konuşan; Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci "Asgari ücret nedir? Asgari ücret bir kişinin bir ay boyunca temel ihtiyaçlarını en azami tutarda seviyede karşılayabileceği ve bunun karşılığında aldığı ücret. Bunda kira, yakacak, giyinme, barınma, sağlık, eğitim var.

3

İHTİMALLERİ MASAYA YATIRDI

Bu rakam brüt 26 bin 2025 yılı için, net ise 22 bin 104 TL 67 kuruştur. Asgari ücrete eğer yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücretimiz 26 bin 524 TL olur. Eğer ki yüzde 28.50 zam gelirse 28 bin 404 TL olur. Yüzde 30 zam gelir ise 28 bin 753 TL olur" dedi.

 


 

4

Sonrasında "Bunu niye yüzde 28,5 olarak yazdığınızı da sorayım. Niye yüzde 27 değil 28 değil?" sorusu üzerine Cenkci "Beklentimiz yüzde 28.50 zam olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı belki bunu kendi iradesiyle 30'a tamamlayabilir diye düşünüyoruz. 

5

İşte bu beklenen enflasyon, gerçekleşen enflasyon. Bu arada beklenen enflasyon nedir? Bunu da anlamış değiliz. Hedeflenen enflasyon. Yani hedeflenen enflasyon diye bir şey olmaz. Realitede enflasyon vardır ve bu rakamlar açıklanır" ifadelerini kullandı.

6

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti. 

Asgari ücret, 2025 yılı için halen net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.