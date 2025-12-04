Menü Kapat
Magazin


 Dilek Ulusan

Eda Ece'den bir garip Şebnem Bozoklu hamlesi!

Yasak Elma'da Yıldız rolüyle beğeni toplayan Eda Ece, sosyal medya hesabından Şebnem Bozoklu'yu takip etmeyi bırakmış ve ikilinin arasında tartışma olduğu iddia edilmişti. Daha önce de eşi Buğrahan Tuncer'i sık sık takipten çıkan Eda Ece'den yeni bir Şebnem Bozoklu hamlesi geldi.

Eda Ece'den bir garip Şebnem Bozoklu hamlesi!

Haber Merkezi


04.12.2025
11:17


04.12.2025
11:17

Hayat Bilgisi, Yasak Elma, Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili gibi dizilerde rol alan oyuncu , önceki gün meslektaşı 'nun hesabını takip etmeyi bıraktı. İkili arasında tartışma yaşandığı iddia edilirken, Eda Ece'den yeni bir hamle geldi.

EDA ECE İLE ŞEBNEM BOZOKLU KAVGA MI ETTİ?

Geçtiğimiz günlerde Eda Ece, Şebnem Bozoklu'yu takip etmeyi bırakmış ve ikili arasında sorun yaşandığı iddia edilmişti. Ancak Şebnem Bozoklu, kendisini silmesine rağmen Eda Ece'yi takip etmeye devam etti.

Eda Ece'den bir garip Şebnem Bozoklu hamlesi!

İki oyuncu arasındaki bu ani hareket, "Neler oluyor?" sorularını beraberinde getirdi. Eda Ece çıkan haberlerin ardından Şebnem Bozoklu'yu yeniden takip etmeye başladı.

Eda Ece'den bir garip Şebnem Bozoklu hamlesi!

EDA ECE, SOSYAL MEDYA İTİRAFIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Eda Ece'nin son hamlesinin ardından akıllara 2 sene önce verdiği röportaj geldi. Basketbolcu Buğrahan Tuncer’le ilişkisi de sorulan Eda Ece, “İlişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok” diye konuştu. Arada ayrıldıkları yönünde çıkan haberler hatırlatılınca da “Sinirlenince Buğrahan’ı takipten çıkartıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum” dedi.

Eda Ece'den bir garip Şebnem Bozoklu hamlesi!
