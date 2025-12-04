Domenico Tedesco kararını yönetime iletti! Şimdi gözler ara transfer döneminde

Galatasaray derbisinden beraberlikle ayrılarak zirveye yerleşme şansını kaybeden Fenerbahçe'de ezeli rakibinin 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Şampiyonluk hedefinden uzaklaşmak istemeyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrodaki eksikleri gidermek için girişimlere başladı.

TEDESCO İSTEĞİNİ YÖNETİME İLETTİ

Teknik direktör Tedesco, yönetimle yaptığı görüşmede sağ kanada ihtiyaç duyduklarını belirterek önceliğin bu bölgeye verilmesini talep etti.

AKTÜRKOĞLU VE NENE'Yİ SOL KANATA DÜŞÜNÜYOR

Tedesco, aradığı oyuncunun sol ayaklı ve yüksek dribbling yeteneğine sahip olması gerektiğini de ifade etti. Kerem Aktürkoğlu ve Nene’yi sol kanatta değerlendirmeyi planladığını, bu nedenle sağ taraf için özel bir profile ihtiyaç duyulduğunu aktardı.