En çok kanser vakası görülen iller belli oldu! Havası suyu temiz ama kanserden ölüm oranında zirveye oturdu

Kanser hastalığının sebepleri ile ilgili birçok bilgi bulunuyor. Bunlardan en yaygın olarak bilineni ise sağlıksız yaşam alışkanlıklarının kansere davetiye çıkarttığı. Kirli hava, kansorejen gıdalarla beslenme ve stres sadece Türkiye’de değil dünyada da milyonlarca insanın kanserin pençesine düşmesine neden oluyor. TÜİK tarafından paylaşılan Türkiye’nin kanser haritası ise insanları şaşkınlığa uğratacak şekilde bir veriyi gözler önüne sunuyor. İşte resmi verilerle kanser nedeniyle ölümlerin en çok ve en az olduğu iller…