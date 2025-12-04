Menü Kapat
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En çok kanser vakası görülen iller belli oldu! Havası suyu temiz ama kanserden ölüm oranında zirveye oturdu

Aralık 04, 2025 10:50
1
En çok kanser vakası görülen iller

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama ile Türkiye’nin en çok kanser vakası görülen illeri belli oldu. 2022 yılı verileri ile hazırlanan listede iyi ve kötü huylu tümörlerin yol açtığı ölümler il bazında değerlendirildi. Listede zirveye oturan il ise herkesi şaşkına uğrattı. Zira doğal yaşamı, zengin kaynakları ile sağlıklı bir yaşam vaat eden şehir kanserden ölenlerin en çok olduğu il olarak kayıtlara geçti. Kaosuyla ünlü İstanbul ise listede hiç beklenmedik bir sırada yer aldı…

2

Kanser hastalığının sebepleri ile ilgili birçok bilgi bulunuyor. Bunlardan en yaygın olarak bilineni ise sağlıksız yaşam alışkanlıklarının kansere davetiye çıkarttığı. Kirli hava, kansorejen gıdalarla beslenme ve stres sadece Türkiye’de değil dünyada da milyonlarca insanın kanserin pençesine düşmesine neden oluyor. TÜİK tarafından paylaşılan Türkiye’nin kanser haritası ise insanları şaşkınlığa uğratacak şekilde bir veriyi gözler önüne sunuyor. İşte resmi verilerle kanser nedeniyle ölümlerin en çok ve en az olduğu iller…

3

KANSER NEDENİYLE ÖLÜMLERİN EN ÇOK OLDUĞU İLLER

10 - İSTANBUL 

Kanserden ölüm oranı yüzde 17.8

4

9. TEKİRDAĞ

Kanserden ölüm oranı yüzde 17.9

5

8. SAKARYA

Kanserden ölüm oranı yüzde 18

6

7 - VAN

Kanserden ölüm oranı yüzde 18,2

7

6 - ANKARA

Kanserden ölüm oranı yüzde 18,5

8

5 - BAYBURT

Kanserden ölüm oranı yüzde 18,5

9

4 - ERZURUM

Kanserden ölüm oranı yüzde 18,6

10

3- IĞDIR

Kanserden ölüm oranı yüzde 18,6

11

2 - KARS

Kanserden ölüm oranı yüzde 18,8

12

1 - AĞRI

Kanserden ölüm oranı yüzde 21,8

13

KANSER NEDENİYLE ÖLÜMLERİN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

10 - YOZGAT

Kanserden ölüm oranı yüzde 11,6

14

9 - AYDIN

Kanserden ölüm oranı yüzde 11,6

15

8 - ŞIRNAK

Kanserden ölüm oranı yüzde 11,4

16

7 - ÇORUM

Kanserden ölüm oranı yüzde 10,9

17

6 - OSMANİYE

Kanserden ölüm oranı yüzde 10,8

18

5 - HATAY

Kanserden ölüm oranı yüzde 10,6

19

4 - ŞANLIURFA

Kanserden ölüm oranı yüzde 10,1

20

3 - GAZİANTEP

Kanserden ölüm oranı yüzde 10,0

21

2 - KİLİS

Kanserden ölüm oranı yüzde 10,0

22

1 - SİİRT

Kanserden ölüm oranı yüzde 8,5

