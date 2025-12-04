En çok kanser vakası görülen iller belli oldu! Havası suyu temiz ama kanserden ölüm oranında zirveye oturdu

Kategoriler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama ile Türkiye’nin en çok kanser vakası görülen illeri belli oldu. 2022 yılı verileri ile hazırlanan listede iyi ve kötü huylu tümörlerin yol açtığı ölümler il bazında değerlendirildi. Listede zirveye oturan il ise herkesi şaşkına uğrattı. Zira doğal yaşamı, zengin kaynakları ile sağlıklı bir yaşam vaat eden şehir kanserden ölenlerin en çok olduğu il olarak kayıtlara geçti. Kaosuyla ünlü İstanbul ise listede hiç beklenmedik bir sırada yer aldı…
Kanser hastalığının sebepleri ile ilgili birçok bilgi bulunuyor. Bunlardan en yaygın olarak bilineni ise sağlıksız yaşam alışkanlıklarının kansere davetiye çıkarttığı. Kirli hava, kansorejen gıdalarla beslenme ve stres sadece Türkiye’de değil dünyada da milyonlarca insanın kanserin pençesine düşmesine neden oluyor. TÜİK tarafından paylaşılan Türkiye’nin kanser haritası ise insanları şaşkınlığa uğratacak şekilde bir veriyi gözler önüne sunuyor. İşte resmi verilerle kanser nedeniyle ölümlerin en çok ve en az olduğu iller…
10 - İSTANBUL
Kanserden ölüm oranı yüzde 17.8
9. TEKİRDAĞ
Kanserden ölüm oranı yüzde 17.9
8. SAKARYA
Kanserden ölüm oranı yüzde 18
7 - VAN
Kanserden ölüm oranı yüzde 18,2
6 - ANKARA
Kanserden ölüm oranı yüzde 18,5
5 - BAYBURT
Kanserden ölüm oranı yüzde 18,5
4 - ERZURUM
Kanserden ölüm oranı yüzde 18,6
3- IĞDIR
Kanserden ölüm oranı yüzde 18,6
2 - KARS
Kanserden ölüm oranı yüzde 18,8
1 - AĞRI
Kanserden ölüm oranı yüzde 21,8
10 - YOZGAT
Kanserden ölüm oranı yüzde 11,6
9 - AYDIN
Kanserden ölüm oranı yüzde 11,6
8 - ŞIRNAK
Kanserden ölüm oranı yüzde 11,4
7 - ÇORUM
Kanserden ölüm oranı yüzde 10,9
6 - OSMANİYE
Kanserden ölüm oranı yüzde 10,8
5 - HATAY
Kanserden ölüm oranı yüzde 10,6
4 - ŞANLIURFA
Kanserden ölüm oranı yüzde 10,1
3 - GAZİANTEP
Kanserden ölüm oranı yüzde 10,0
2 - KİLİS
Kanserden ölüm oranı yüzde 10,0
1 - SİİRT
Kanserden ölüm oranı yüzde 8,5