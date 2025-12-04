11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İlk 15 maddesi kabul edildi

11. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulmasının ardından süreç devam ediyor. Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, görüşmelere saat 18.00'de devam edileceğini açıkladı.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Adalet Komisyonunda, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 15 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeler sonrası gelişmeler devam ediyor. Teklifin ilk 15 maddesinin kabul edilmesinin ardından Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, görüşmelere saat 18.00'de devam edileceğini bildirdi.

11. YARGI PAKETİ ONAYLANDI MI?

Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 15 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, teklifle, İcra ve İflas Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Nispi harç ve teminat yatırma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin, ihalenin feshini talep etmesi halinde, mahkemece ihalenin feshi talebi dosya üzerinden ve kesin olarak reddedilecek.



