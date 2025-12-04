Menü Kapat
Magazin
 Dilek Ulusan

Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya tepki göstermek istedi, 2100 yıllık mirasa zarar verdi! Skandal görüntülere inceleme başlatıldı

Türkücü Aydın Aydın "yapay zekaya tepki" adı altında Nemrut Dağı'nda 2 bin 100 yıllık UNESCO korumasındaki Kommagene mirası üzerinde bağlama parçalaması büyük tepki topladı.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
04.12.2025
10:43
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
10:43

Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla bazı meslek grupları da tepki göstermeye başladı. Aydın Aydın, " ekmeğimi elimden aldı" diyerek isyan etti ve bağlamasını aldığı Nemrut Dağı'na çıktı. 2100 yıllık mirasın üzerinde sazını parçalayan türkücü Aydın Aydın'a tepki yağdı.

TÜRKÜCÜ AYDIN AYDIN'DA SKANDAL HAREKET

Yaptığı şarkılar ve gündeme getirdiği farklı konularla sosyal medyada adından sıkça bahsettirmeyi başaran Aydın Aydın, "Yapay zeka ekmeğimi elimden aldı" diyerek isyan etti ve bağlamasını kaptığı gibi soluğu UNESCO korumasındaki Nemrut Dağı'nda aldı.

Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya tepki göstermek istedi, 2100 yıllık mirasa zarar verdi! Skandal görüntülere inceleme başlatıldı

2100 YILLIK KÜLTÜREL MİRASTA HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI

2100 yıllık mirasın üzerinde bağlamasını parçalayan Aydın Aydın'a tepki yağdı. videonun ardından yetkililer, tarihi mirata herhangi bir zarar olup olmadığını incelemeye başladı.

Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya tepki göstermek istedi, 2100 yıllık mirasa zarar verdi! Skandal görüntülere inceleme başlatıldı

AYDIN AYDIN HAPİS CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılıyor.

Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya tepki göstermek istedi, 2100 yıllık mirasa zarar verdi! Skandal görüntülere inceleme başlatıldı
ETİKETLER
#yapay zeka
#skandal
#türkücü
#Tarihi Miras
#Aydın Aydın
#Nemrut Dağı
#Magazin
