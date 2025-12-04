Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya tepki göstermek istedi, 2100 yıllık mirasa zarar verdi! Skandal görüntülere inceleme başlatıldı

Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla bazı meslek grupları da tepki göstermeye başladı. Türkücü Aydın Aydın, "Yapay zeka ekmeğimi elimden aldı" diyerek isyan etti ve bağlamasını aldığı Nemrut Dağı'na çıktı. 2100 yıllık mirasın üzerinde sazını parçalayan türkücü Aydın Aydın'a tepki yağdı.

TÜRKÜCÜ AYDIN AYDIN'DA SKANDAL HAREKET

Yaptığı şarkılar ve gündeme getirdiği farklı konularla sosyal medyada adından sıkça bahsettirmeyi başaran Aydın Aydın, "Yapay zeka ekmeğimi elimden aldı" diyerek isyan etti ve bağlamasını kaptığı gibi soluğu UNESCO korumasındaki Nemrut Dağı'nda aldı.

2100 YILLIK KÜLTÜREL MİRASTA HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI

2100 yıllık mirasın üzerinde bağlamasını parçalayan Aydın Aydın'a tepki yağdı. Skandal videonun ardından yetkililer, tarihi mirata herhangi bir zarar olup olmadığını incelemeye başladı.

AYDIN AYDIN HAPİS CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılıyor.