Faciadan dönüldü! İETT otobüsü alev topuna döndü!

Arnavutköy'de 00:30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Fenertepe mevkisinde meydana gelen kaza vatandaşları dehşete düşürdü.

BİR ANDA ALEVLER SARDI

Henüz bilinmeyen bir sebeple seyir halinde olan İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın İETT otobüsünün her yerine sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOBÜS KÜLE DÖNDÜ

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yangını söndüren ekipler küle dönen otobüste yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.