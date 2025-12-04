Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz aylar sonra ortaya çıktı! Kırlaşmış saçları dikkat çekti

Başrolünde Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakteri Polat Alemdar'ı oynayan Necati Şaşmaz, uzun zamandır herhangi bir projede yer almıyor. Aylar sonra ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın son haline yorum yağdı.

NECATİ ŞAŞMAZ'IN KIRLAŞMIŞ SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Necati Şaşmaz, uzun süren bu sessizliğini "Ankara ziyareti" notuyla yaptığı yeni paylaşımıyla bozdu. Kırlaşmış saçlarıyla dikkat çeken Şaşmaz'ın son hali, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ünlü oyuncunun fotoğrafını gören hayranları, "Ekrana dön Polat", "Seni ekranda görmeyi özledik" yorumları yer aldı. Necati Şaşmaz'ın takipçileri, "Kurtlar Vadisi geri dönecek mi?" sorularıyla dikkat çekti.