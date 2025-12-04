Menü Kapat
Genç kadının imdat çığlıkları kan dondurdu! Ormanlık alanda sevgilisini darp etti!

İzmir'de ormanlık alanda bir kadının darp edildiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kadını darp eden şüpheli kısa sürede yakalanırken darp ettiği kadının sevgilisi olduğu öğrenildi.

IHA
04.12.2025
04.12.2025
Dün gündüz saatlerinde Otoban Batı Çıkışı ormanlık alanda bulunan bir vatandaş, bir kadının çığlıklarını duyarak bölgeye doğru gitti. Cep telefonu kamerasına seslerin geldiği bölgeye yönelten vatandaş, bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildiğini gördü.

GENÇ KADIN İMDAT ÇIĞLIKLARI ATTI

O onlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, gören kadının imdat çığlıkları attığı da duyuldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ekipleri kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Genç kadının imdat çığlıkları kan dondurdu! Ormanlık alanda sevgilisini darp etti!

KADINA ŞİDDETTE BULUNAN CANİ ERKEK YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirledi. E.A. adlı şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine sevk edildi. Alınan ifadesinde, şüpheli ile sevgilisi olduğu öğrenilen kadın arasında tartışma yaşandığı, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Şüpheli E.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

