Resmi Gazete hakim ve savcı atamaları! 147 idari yargı hakim adayının atama kararı

4 Aralık Perşembe Resmi Gazete kararlarına göre hakim ve savcı atamaları belli oldu. Yayımlanan dosya ekinde atamalar yer aldı.

RESMİ GAZETE HAKİM VE SAVCI ATAMALARI BELLİ OLDU MU?

1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayı, 2 Aralık'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı. Atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

HAKİM VE SAVCI ATAMALARI NEREDEN BAKILIR?

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete aracılığı ile atamaları öğrenebilirsiniz.