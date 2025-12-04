Maske ve evden çalışma geri dönebilir! Vakalar arttı, ülke harekete geçti

Solunum yolu enfeksiyonları, influenza ve Covid-19... Dünyada artan hastalıklar İspanya'yı harekete geçirdi. İspanya Sağlık Bakanlığı ile özerk bölgeler, grip, Covid-19 ve diğer solunum yolu hastalıklarına karşı ortak protokol üzerinde anlaştı.

MASKE, EVDEN ÇALIŞMA GİBİ ÖNLEMLER GERİ DÖNEBİLİR

Protokole göre, artan vakalara göre önlem alınacak. Covid-19 pandemi döneminde olduğu gibi evden çalışma, maske takma gibi uygulamalar yeniden başlayabilir.

Ortak protokol, ülkenin farklı bölgelerinde haftalardır görülen salgın hastalık vakalarının ardından imzalandı. Bakanlık protokolün kademeli ve artan biçimde uygulanacağını belirtti.

4 RİSK SENARYOSU

Protokole göre, 4 risk senaryosu mevcut. Temel düzeyde aşılama, salgın izleme ve personel eğitimi gibi mevcut önlemler sürdürülüyor. Belirti gösteren kişiler için cerrahi maske öneriliyor. Sağlık merkezlerinde çalışanların da maske takması isteniyor. İş yerlerinde maske kullanımının daha yoğun uygulanması öne çıkıyor.

''MASKE HAYAT KURTARIR''

İspanya Sağlık Bakanı Mónica García, X üzerinden yaptığı paylaşımda "uzaktan çalışma ya da sağlık merkezlerinde maske kullanımının hayat kurtardığını" vurguladı. Bakan García, şunları söyledi:

''Grip, Kovid-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için tüm özerk yönetimlerle ortak bir protokol onayladık. Evden çalışmak ve sağlık tesislerinde maske takmak hayat kurtarır. Bunun gerekli ve mümkün olduğunu söyledik. Ve başardık."

