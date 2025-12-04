Menü Kapat
14°
Dünya
 | Berrak Arıcan Baş

Maske ve evden çalışma geri dönebilir! Vakalar arttı, ülke harekete geçti

Dünyada artan influenza İspanya'da neredeyse Covid-19 önlemlerini geri getirdi. Ülkede Covid-19 ve diğer solunum yolu virüslerine karşı protokol imzalandı. Vakalardaki artışa göre, maske takma, evden çalışma uygulamaları devreye girecek.

Maske ve evden çalışma geri dönebilir! Vakalar arttı, ülke harekete geçti
, influenza ve Covid-19... Dünyada artan hastalıklar 'yı harekete geçirdi. İspanya Bakanlığı ile özerk bölgeler, grip, Covid-19 ve diğer solunum yolu hastalıklarına karşı ortak protokol üzerinde anlaştı.

Maske ve evden çalışma geri dönebilir! Vakalar arttı, ülke harekete geçti

MASKE, EVDEN ÇALIŞMA GİBİ ÖNLEMLER GERİ DÖNEBİLİR

Protokole göre, artan vakalara göre önlem alınacak. Covid-19 pandemi döneminde olduğu gibi , takma gibi uygulamalar yeniden başlayabilir.

Ortak protokol, ülkenin farklı bölgelerinde haftalardır görülen salgın hastalık vakalarının ardından imzalandı. Bakanlık protokolün kademeli ve artan biçimde uygulanacağını belirtti.

Maske ve evden çalışma geri dönebilir! Vakalar arttı, ülke harekete geçti

4 RİSK SENARYOSU

Protokole göre, 4 risk senaryosu mevcut. Temel düzeyde aşılama, salgın izleme ve personel eğitimi gibi mevcut önlemler sürdürülüyor. Belirti gösteren kişiler için cerrahi maske öneriliyor. Sağlık merkezlerinde çalışanların da maske takması isteniyor. İş yerlerinde maske kullanımının daha yoğun uygulanması öne çıkıyor.

Maske ve evden çalışma geri dönebilir! Vakalar arttı, ülke harekete geçti

''MASKE HAYAT KURTARIR''

İspanya Sağlık Bakanı Mónica García, X üzerinden yaptığı paylaşımda "uzaktan çalışma ya da sağlık merkezlerinde maske kullanımının hayat kurtardığını" vurguladı. Bakan García, şunları söyledi:

''Grip, Kovid-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için tüm özerk yönetimlerle ortak bir protokol onayladık. Evden çalışmak ve sağlık tesislerinde maske takmak hayat kurtarır. Bunun gerekli ve mümkün olduğunu söyledik. Ve başardık."

https://x.com/sanidadgob/status/1996266208208060808

