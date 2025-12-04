Fitch ve ANZ'den petrol için uyarı: Fiyatlar değişecek

Kategoriler
Küresel petrol piyasasında arzın talebi aşması hem Fitch’in tahminlerini aşağı çekti hem de ANZ’nin “yükseliş sınırlı kalacak” görüşünü güçlendirdi. Uzmanlara göre fiyatlar bir süre daha 60–70 dolar bandından uzaklaşamayacak.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ile Avustralya’nın önde gelen bankalarından ANZ, petrol piyasasına yönelik son değerlendirmelerinde aynı noktada buluşuyor: Piyasada arz rahat, talep ise toparlanmakta zorlanıyor.
Fitch, özellikle üretimdeki genişleme nedeniyle petrol fiyatı varsayımlarını bir kez daha aşağı yönlü revize etti. Kuruluş, Brent için 2025 tahminini 70 dolardan 69 dolara, 2026 ve 2027 beklentilerini ise 65 dolardan 63 dolara indirdi. 2028 için ise projeksiyon değişmedi; tahmin hâlâ 60 dolar/varil seviyesinde.
Bu revizyonun arkasında, yani biraz da can sıkan o tablo var: Üretim artışı, talep büyümesini rahatça geride bırakıyor. Fitch’e göre küresel talep 2025-2026 döneminde yıllık ortalama 0,8 milyon varil civarında artacak. Aynı dönemde arz ise çok daha hızlı genişliyor; 2025’te 3,1 milyon varil, 2026’da 2,5 milyon varil ek üretim bekleniyor.
Bu güçlü artışta ABD, Kanada, Brezilya, Guyana ve Arjantin gibi OPEC+ dışı üreticiler başı çekiyor. Diğer yandan OPEC+ politikasına yönelik belirsizlikler ve Rusya’nın yaptırımlar nedeniyle sınırlanan kapasitesi de tabloyu daha karmaşık hale getiriyor.
ANZ’nin 2026’ya ilişkin değerlendirmeleri de Fitch’i doğrulayan cinsten. Bankaya göre arzın talebi aşması, Brent petrolünde yukarı yönlü hareketi oldukça sınırlayacak.
ANZ, yılın ilk yarısında düşük rafineri kullanım oranları ve OPEC+’nın üretimi artırma ihtimali nedeniyle küresel stokların yükselebileceğini söylüyor. Bu durumun fiyatları 65 doların altında tutabileceği ifade ediliyor.
Buna karşın bankanın dikkat çektiği önemli bir detay var: Rusya–Ukrayna arasındaki karşılıklı enerji altyapısı saldırıları, Brent için adeta bir “taban” oluşturuyor ve fiyatın 60 doların üzerinde kalmasına destek veriyor.
Bankaya göre 2026’nın ikinci yarısında küresel ekonomide beklenen toparlanma, petrol talebini biraz daha güçlendirebilir. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, fiyatların 70 dolar seviyesine doğru hareket etmesi mümkün.