Fitch ve ANZ'den petrol için uyarı: Fiyatlar değişecek

Bu revizyonun arkasında, yani biraz da can sıkan o tablo var: Üretim artışı, talep büyümesini rahatça geride bırakıyor. Fitch’e göre küresel talep 2025-2026 döneminde yıllık ortalama 0,8 milyon varil civarında artacak. Aynı dönemde arz ise çok daha hızlı genişliyor; 2025’te 3,1 milyon varil, 2026’da 2,5 milyon varil ek üretim bekleniyor.