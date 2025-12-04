Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Yok böyle kaza! Otomobili görenler gözlerine inanamadı

Adıyaman'da yaşanan kazanın ardından kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. 30 metrelik şarampolden yuvarlanan aracı görenler şaşkına döndü. Otomobildeki 2 kişi ise kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 10:17

merkez Altınşehir Mahallesi Mersin Caddesi'nde yaşanan kaza görenleri şaşkına çevirdi. Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlamak için manevra yapan otomobil gizli buzlanmanın etkisiyle 30 metrelik uçtu. 30 metre boyunca takla atmayan araç tarlada durdu. Araç içindekilerin kazayı yara almadan atlattı.

Yok böyle kaza! Otomobili görenler gözlerine inanamadı

BURUNLARI BİLE KANAMADI

Kazayı görenler, otomobil sürücüsü M.Ş. ve yanındaki kadın arkadaşı E.A.'nın yardımına koştu. Otomobilden çıkarılan kişilerin burnunun bile kanamadığı öğrenildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kaza nedeniyle korktuğu belirlenen E.A.'yı tedbir amaçlı hastaneye götürürken sürücü ise polis ekipleriyle birlikte karakola gitti.

Yok böyle kaza! Otomobili görenler gözlerine inanamadı

KAZAYI GÖRENLER ŞOKE OLDU

Uçuruma düşen vatandaşlar, içerisindekilerin yara almadan kurtulduklarını görünce gözlerine inanamadı. Kazayı merak ederek olay yerine gelen Hüseyin Coşkun, "Çok değişik. Buradan uçan araç takla atmadan tarlaya iniyor. Buradan uçacak ve yaralı olmayacak" derken Yusuf Bege ise, "Yani bunun bir kurban kesmesi lazım. Şunun gidişine baksana, 30 metreden yüksek uçmuş ama hiçbir şeyi de yok maşallah" ifadelerini kullandı. Otomobildekilerin öğretmen oldukları ve okula gittikleri öğrenildi.

Yok böyle kaza! Otomobili görenler gözlerine inanamadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şişli'de zincirleme kaza: Biri ağır 2 kişi yaralı
Köprüde korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var
ETİKETLER
#adıyaman
#şok
#kazı
#şarampole
#Motosiklet Güvenliği
#Sahtekarcı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.