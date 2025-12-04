Yok böyle kaza! Otomobili görenler gözlerine inanamadı

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Mersin Caddesi'nde yaşanan kaza görenleri şaşkına çevirdi. Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlamak için manevra yapan otomobil gizli buzlanmanın etkisiyle 30 metrelik şarampole uçtu. 30 metre boyunca takla atmayan araç tarlada durdu. Araç içindekilerin kazayı yara almadan atlattı.

BURUNLARI BİLE KANAMADI

Kazayı görenler, otomobil sürücüsü M.Ş. ve yanındaki kadın arkadaşı E.A.'nın yardımına koştu. Otomobilden çıkarılan kişilerin burnunun bile kanamadığı öğrenildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kaza nedeniyle korktuğu belirlenen E.A.'yı tedbir amaçlı hastaneye götürürken sürücü ise polis ekipleriyle birlikte karakola gitti.

KAZAYI GÖRENLER ŞOKE OLDU

Uçuruma düşen vatandaşlar, içerisindekilerin yara almadan kurtulduklarını görünce gözlerine inanamadı. Kazayı merak ederek olay yerine gelen Hüseyin Coşkun, "Çok değişik. Buradan uçan araç takla atmadan tarlaya iniyor. Buradan uçacak ve yaralı olmayacak" derken Yusuf Bege ise, "Yani bunun bir kurban kesmesi lazım. Şunun gidişine baksana, 30 metreden yüksek uçmuş ama hiçbir şeyi de yok maşallah" ifadelerini kullandı. Otomobildekilerin öğretmen oldukları ve okula gittikleri öğrenildi.