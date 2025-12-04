TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları 10 Kasım 2025 tarihinde başladı. Başvuruların sona ermesinin ardından ise kura çekiminin gerçekleştirileceği duyuruldu.

Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar tarafından TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor, kura çekimi ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruları 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvuruların ise 19 Aralık 2025 tarihinde sona ereceği duyuruldu. Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım şubeleri aracılığıyla vatandaşlar 19 Aralık tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi Aralık, Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilecek. Her il için ayrı kura çekiminin gerçekleştirileceği ve hak sahiplerinin belirleneceği belirtiliyor. Konut teslimatları ise 2027 Mart ayı itibarıyla başlayacak.