ABD’de eğitim tatbikatında facia! 1 asker hayatını kaybetti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD'nin California eyaletinde yer alan bir askeri üsteki eğitim tatkibatı faciayla sonuçlandı. Yapılan tatbikat sırasında 1 deniz piyadesi yaşamını yitirdi.
Askeri yetkililere göre, California eyaletinin güneyinde yer alan Camp Pendleton üssünde dün düzenlenen eğitim tatbikatı sırasında bir deniz piyadesi yaralandı.
"Taktik araç kazasında" aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilen askerin kimliği ise belirsizliğini koruyor.
Deniz piyadesinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.