İsviçre'de kadınlara zorunlu askerlik için referandum: Sonuçlar belli oldu

İsviçre’de seçmenler, kadınlara erkeklerle eşit şekilde zorunlu milli hizmet getirilmesini öngören “vatandaşlık hizmeti inisiyatifi”ni referandumda geniş farkla reddetti. Resmî sonuçlara göre, kantonların yarısından fazlası teklife karşı çıkarak girişimin kabul için gereken çift çoğunluğu sağlayamamasına neden oldu.

Mevcut düzenlemelerde İsviçre'de yalnızca erkekler zorunlu askerlik veya sivil koruma hizmeti yapıyor. Kadınlar gönüllü olarak bu hizmetlere katılabiliyor.

AMAÇ TOPLUMSAL DAYANIŞMAYDI

Teklifin savunucuları, kadınlara da zorunlu hizmet getirilmesinin toplumsal dayanışmayı artıracağını savunuyordu. Plan, çevre korunması, gıda güvenliği, yaşlı bakımı gibi alanlarda yeni görevler oluşturmayı hedefliyordu.

Ancak hükümet ve parlamentonun büyük bölümü, uygulamanın maliyetinin yüksek olacağı ve özellikle işgücü piyasasında genç nüfusun uzun süre sistemden çekilmesinin ekonomiye zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıktı.